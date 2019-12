Eppelheim schafft den Klassenerhalt

Der ASV Eppelheim hat sich mit einem 20:15-Heimerfolg über den KSV Kirrlach am vorletzten Kampftag endgültig den Klassenerhalt in der Ringen-Verbandsliga gesichert. Da gleichzeitig die hinter dem ASV rangierenden SV 98 Brötzingen (14:17 in Reilingen) und Viernheims Reserve (2:35 in Berghaussen) Niederlagen kassierten, haben die Eppelheimer auf Tabellenrang acht den Ligaverbleib vor dem letzten Kampf am Samstag in Viernheim gesichert.

Doch es wurde eine Mammutaufgabe für den ASV. Dieser lag nach sieben Kämpfen noch mit 10:15 im Rückstand, schaffte aber in den drei Abschlussbegegnungen klare Siege und konnte so das Blatt noch wenden. Eingangs hatte es 4:8 für Kirrlach gestanden, beide waren nur mit neun Ringern angetreten und zudem musste der ASV Alexej Preiger mit Übergewicht aufstellen. Gegen den besten Verbandsligaringer Ion Cernean war ASV-Schwergewichtler Thorsten Schmitt chancenlos und unterlag auf Schultern. Seinen ersten Saisonkampf bestritt Armin Schell, der mit einem Schultersieg über Marvin Reister den ASV wieder auf Kurs brachte. Hamed Noorzai zeigte eine starke Vorstellung und schaffte einen 7:0-Erfolg über Lukas Sitzler. Doch Kirrlach konterte durch Dustin Oechslers Punktsieg über Ebrahim Hosseini.

Doch am Ende wuchsen die ASV-Athleten über sich hinaus: Zuerst legte Daniel Beck Kirrlachs Fabian Knopf auf die Schultern. Marc Rühle glänzte ebenso mit einem Schultersieg über Leon Lohr und brachte die Eppelheimer beim 18:15 erstmals in Führung. Und die ließen sie sich zum Abschluss durch Farid Ashori mit einem Punkterfolg über Jonas Sitzler nicht mehr nehmen, was die Rettung für den ASV bedeutete. Zum Abschluss der Punkterunde müssen die Eppelheimer am Samstag noch bei Viernheims Reserve antreten wo man nicht chancenlos ist. pw

