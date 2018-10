Eppelheim unterliegt daheim

Im ersten Heimspiel der Saison musste sich Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim dem effizienteren EV Ravensburg II mit 0:3 geschlagen geben. Die Hausherren scheiterten dabei vermehrt am EVR-Schlussmann Heckenberger und luden all zu oft die Gäste zu Gegentoren ein.

Den besseren Start erwischten die Eppelhiemer und erspielten sich in den Anfangsminuten zahleiche gute Chancen. Doch ausgerechnet im ersten Powerplay des Spiels, verpassten es die Gastgeber die Überlegenheit in einen Torerfolg umzumünzen. Im Gegenteil leistete man sich einen Konter der Gäste, die diesen zur schmeichelhaften Führung nutzen konnten (10.). Auch in der Folge scheiterte man mehrmals am Ravensburger Goalie, so dass man den knappen Rückstand in die erste Pause mitnahm.

Aufbaufehler bringt 0:2

Im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild wobei die Gäste nun des Öfteren mit schnellen Gegenstößen vor Semtner auftauchten, diesen jedoch ihrerseits nicht überwinden konnten. Ausgerechnet ein Aufbaufehler des ECE im eigenen Drittel sorgte für eine Großchance des EVR, erneut durch André Martini zum 0:2 genutzt (35.). Die Eppelhiemer zeigten sich kurz von der Rolle, so dass Semtner vermehrt in aller höchster Not klären musste, um einen höheren Rückstand zu vermeiden.

Im Schlussabschnitt wurde das Spiel zunehmend zerfahren, viele Strafen auf beiden Seiten ließ den Spielfluss deutlich leiden. Nachdem die Gäste trotzdem aus heimischer Sicht allzu oft vom Unparteiischen vor Strafen verschont geblieben waren, setze es Disziplinarstrafen gegen die Kurpfälzer, die ihrem Ärger zu laut Luft machten. Ausgerechnet diese Überzahl führte zum 0:3 (54.) und damit zur Vorentscheidung.

Am Ende stehen die Eisbären trotz einer guten Leistung mit leeren Händen da, da man es verpasste, aus den vielen Chancen Tore zu erzielen, während man sich selbst in der Defensive um den Lohn seiner Mühen brachte. ece

