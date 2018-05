Anzeige

Trotz einer 2:0-Führung ging die SG ASV/DJK Eppelheim in der Fußball-Landesliga beim FC Türkspor Mannheim als Verlierer vom Platz. Am Ende stand es 4:2 (1:2) für die Gastgeber.

In den ersten 30 Minuten stellte Eppelheim die bessere Mannschaft und führte bis dahin auch verdient durch zwei Tore von Lukas Skandik mit 0:2. Danach kam Türkspor immer besser ins Spiel und hatte durch Oguzhan Yildirim zweimal die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, die aber vom Eppelheimer Torwart Bel Hadj noch verhindert werden konnte. Kurz vor der Halbzeit war aber auch er machtlos, als Ozan Kolcak aus kurzer Distanz ungehindert einschießen konnte.

In der zweiten Halbzeit drehte der Gastgeber innerhalb von zwölf Minuten das Spiel. Nachdem sich der Eppelheimer Torwart und ein Abwehrspieler uneins waren, geriet ein Stürmer aus Türkspor dazwischen und wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Ihsan Erdogan sicher zum 2:2 (48.). Zwei Minuten später ließ die Eppelheimer Abwehr Oguzhan Yildirim laufen. Dieser nutzte die Chance zur 3:2-Führung. Das 4:2 in der 60. Minute war eine Kopie des vorherigen Treffers: Wieder konnte Yildirim ungefährdet vollenden. Danach kam von Eppelheim nicht mehr viel, so dass es letztlich beim verdienten Sieg für Mannheim blieb.