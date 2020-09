Eppelheim vor machbarer Aufgabe

Die SG ASV/DJK Eppelheim zieht in der Fußball-Landesliga ganz oben ihre Kreise und behielt auch nach dem Topspiel bei der SGK Heidelberg weiter ihre weiße Weste. An diesem Samstag um 16 Uhr gastiert der Neuling SG Horrenberg im Sportpark in Eppelheim und die Hausherren sollten da vor keiner großen Hürde stehen. Ganz anders sieht es beim SV 98 Schwetzingen aus, der im Kellerduell gegen

...