Eppelheim will unbedingt Reißleine ziehen

Alle vier Fußball-Landesligavereine aus unserem Verbreitungsgebiet müssen am Wochenende auf fremden Plätzen antreten. Der SV 98 Schwetzingen ist bereits am Samstag um 16 Uhr beim ASC Neuenheim zu Gast. Am Sonntag spielt der FV Brühl beim VfL Kurpfalz Neckarau, die Spvgg 06 Ketsch ist bei FT Kirchheim gefordert und die SG ASV/DJK Eppelheim muss beim Neuling FK Srbija Mannheim ran. Alle drei Sonntagspiele beginnen um 15 Uhr.

„Wir haben gegen FT Kirchheim die Anfangsphase völlig verschlafen, zwei frühe Tore hinnehmen müssen und die Rote Karte kassiert. Da sahen viele schon die Felle wegschwimmen. Doch mittlerweile besitzen wir die Mentalität, auch bei Rückschlägen zurückzukommen“, resümiert der SV-98-Trainer Kevin Knödler.

Schwer erklärbar

Der kommende Gegner ASC Neuenheim wurde vor Saisonbeginn als möglicher Titelaspirant genannt, denn im Kader stehen einige Hochkaräter. Deshalb ist der derzeitige Abstiegsplatz mit gerade einmal fünf Punkten schwer erklärbar. „Neuenheim ist trotz des aktuellen Tabellenstandes eine starke Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen. Dennoch werden wir dieses Spiel gewinnen, da meine Mannschaft einen starken Charakter hat“, geht Knödler die bevorstehende Aufgabe optimistisch an und möchte bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte einfahren.

Linus Held wird wegen seiner Rotsperre voraussichtlich zwei Spiele fehlen. Nach der Verletzung von Ersatzkeeper Jonas Kurz sind die SV-98-Verantwortlichen auf der Suche nach einem neuen Torwart mit dem 20-Jährigen Luca Hirschberger vom südbadischen Verbandsligisten SV Mörsch fündig geworden.

Der FV Brühl verlor sein erstes Heimspiel gegen SG Heidelberg-Kirchheim mit 0:2. „Es war eine offene Partie mit Vorteilen der Kirchheimer Offensive. Allerdings bot der Schiedsrichter mit seinen einseitigen Entscheidungen keine souveräne Leistung“, haderte der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann mit dem Unparteiischen.

Verlorenes Terrain

Jetzt will der FVB verlorenes Terrain beim VfL Kurpfalz Neckarau zurückholen. Beide Mannschaften nehmen mit jeweils acht Punkten Platz zehn und elf ein. „Auch bei den Neckarauern läuft noch nicht alles nach Plan. Gerade die letzten beiden Niederlagen mit 1:4 gegen Schwetzingen und 1:3 gegen Ketsch, zeigen, dass auch unser Gegner, genau wie wir, nach konstanten Leistungen suchen. Deshalb erwarte ich eine Begegnung auf Augenhöhe“, erklärt Zimmermann und fügt hinzu. „Wir müssen auf jeden Fall offensiv zulegen, um etwas Zählbares aus Neckarau mitzunehmen.“ Der FVB-Coach kann am Sonntag wieder auf seinen Abwehrspieler Christian Heinrich zurückgreifen und kündigt einige Änderungen in der Anfangsformation an.

Man konnte sie förmlich hören, die Steine, die den Verantwortlichen der Spvgg 06 Ketsch vom Herzen fielen, nach dem Heimsieg gegen Neckarau. „Nach den vorangegangenen Pleiten war der Sieg für die Moral und das Selbstvertrauen sehr wichtig. Allerdings mussten wir den teuer erkaufen, durch die schwere Schulterverletzung von Pierpaolo Greco, der für längere Zeit ausfallen wird.“ verdeutlicht der Coach der Spvgg 06 Ketsch, Frank Eissler, der mit seiner Truppe im Kellerduell bei der FT Kirchheim nachlegen will.

Einfach wird das Vorhaben der Ketscher nicht werden, denn die Kirchheimer zeigten beim 4:4 in Schwetzingen eine starke Leistung und sind besser, als es der derzeitige Abstiegstabellenplatz vermuten lässt. „Jetzt fahren wir etwas befreiter nach Kirchheim, wohl wissend, dass wir erneut eine gute Leistung abrufen müssen. Kirchheim hat die Punkte genauso nötig wie wir. Deshalb gehe ich von einer umkämpften Partie aus, die wir gewinnen wollen.“

Talfahrt hält an

Die Talfahrt der SG ASV/DJK Eppelheim geht weiter. „Die Niederlage gegen Bammental (0:4) geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, bilanziert der Trainer der SG Timo Staffeldt und fügt hinzu: „Wir haben in meinen Augen gut ins Spiel gefunden, doch mit zunehmender Dauer verlagerte sich das Geschehen zunehmend auf die Seite von Bammental. Folge davon waren dann die vier Tore.“

Jetzt muss die Staffeldt-Elf bei FK Srbija Mannheim die Reißleine ziehen, denn mit einer erneuten Niederlage, würden sich die Eppelheimer im Tabellenkeller festsetzten. Diese prekäre Lage, hätten die Verantwortlichen vor der Runde sicherlich auch nicht in ihren kühnsten Träumen erwartet.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019