Eppelheimer erst bei „60 Prozent“

Bereits zwei Wochen vor dem Mannheimer Fußballkreis sind die Kicker in Heidelberg in den Kreispokal eingestiegen. Die SG Eppelheim II hatte in der Qualirunde ein Freilos gezogen und wird nun erst am Samstag (16 Uhr) in der ersten Hauptrunde erstmals aktiv eingreifen. Der Gegner heißt SG Tairnbach und ist nach dem Saisonabbruch als Vizemeister der C-Klasse in die B-Liga aufgestiegen und zukünftiger Ligakonkurrent der Eppelheimer.

Für deren Trainer Rene Rehberger kommt dieses Auswärtsspiel fast noch zu früh. „Ich denke, dass wir noch viel Arbeit haben, da wir zwei Abgänge hatten und ein paar Spieler dazugekommen sind und sich die Mannschaft erst finden muss“, so der Coach der Eppelheimer. „Ich würde sagen, dass wir erst so bei 60 Prozent sind.“

Ein unbeschriebenes Blatt ist der Kontrahent aus Mühlhausen keineswegs, bereits früher hatten die Eppelheimer mit der SG Tairnbach in der C-Klasse die Klingen gekreuzt. „Sie waren damals gegen uns stets gut in der Defensive und konnten vorne ihre Stürmer immer in Position bringen“, weiß Rehberger, der zumindest personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Auf den Sieger dieser Partie wartet in der zweiten Hauptrunde der Gewinner des Duells Aramäer Leimen (B-Klasse) gegen SG Kirchheim II (A-Klasse). wy

