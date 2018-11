Eppelheimer wollen hoch

Hochklassiges Ultimate Frisbee in der Kurpfalz: Am kommenden Wochenende wird die Region zur Hochburg der fliegenden Scheiben. Zum Auftakt der Hallensaison, werden gleich zwei hochklassige Meisterschaftsturniere des deutschen Frisbeesportverbandes in der Mixed-Division in Eppelheim und Heidelberg ausgerichtet.

So findet in Heidelberg das Turnier der ersten Liga statt, während der TV Eppelheim der Ausrichter der 2. Liga Süd ist. Bei dem Turnier im Capri-Sonne-Sportcenter wollen die ‚Heidees’ vom TVE nicht nur gute Gastgeber sein, sondern gehen auch selbst auf Punktejagd. Das Ziel ist klar definiert: der Aufstieg in die oberste Spielklasse. „Das ist nicht unrealistisch, allerdings muss dafür auch einiges richtig gut laufen: unser eigenes Spiel und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu!“ sagt Routinier Robert Klein vom TVE.

Gespielt wird am Samstag und Sonntag im Capri- Sonne-Sportcenter in Eppelheim. Die Spiele beginnen jeweils um 9 Uhr. Das Finalspiel am Sonntag ist auf 15 Uhr angesetzt. Zuschauer sind bei freiem Eintritt willkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018