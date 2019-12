Eppelheimer wollen Rechnung begleichen

Nach zwei Heimspielen in Folge begibt sich Eishockey-Regionalligist ECE Eppelheim am Sonntag (19 Uhr) zum Tabellenzweiten EHC Zweibrücken.

Der Vizemeister ist trotz seines Rangs das aktuell beste Team der Liga, da Spitzenreiter Ravensburg bereits zwei Spiele mehr absolviert hat. Die Hornets liegen mit nur zwei Niederlagen aus neun Spielen acht Punkte vor den Eisbären und bieten dabei sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive. Vor allem im heimischen Hexenkessel läuft es für den EHC, jedoch musste er überraschend im letzten Heimspiel einen Punkt an Stuttgart abgeben.

Die Eppelheimer haben den Anschluss mit zwei Siegen aus drei Spielen wiederhergestellt, müssen jetzt aber gegen die Play-off-Konkurrenz nachlegen. Dabei haben sie noch eine Rechnung offen, kassierten im Hinspiel die höchste Saisonniederlage. Mit einer konzentrierten Leistung soll es Stuttgart gleichgetan werden.

Scheinbar unlösbar

Zuhause tritt derweil der ECE II gegen die zweite Mannschaft des Schwenninger ERC an. Der Landesliga-Zweite, der den Wiederaufstieg zum Ziel hat, liegt bereits neun Zähler hinter Spitzenreiter Pforzheim zurück. Sein durchaus vorhandenes Potenzial hat der SERC bereits mehrmals unter Beweis gestellt, so auch bei der bitteren 3:12-Niederlage des ECE im Hinspiel. Doch auswärts hinken die Gäste ihren Erwartungen hinterher, zwei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber. Eppelheim tritt dafür mit dem Selbstvertrauen aus zwei Siegen in Folge an. Doch aufgrund des Regionalliga-Spiels fehlen einige Leistungsträger, so dass der Kampf David gegen Goliath scheinbar unlösbar erscheint. ece

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019