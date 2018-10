Eppelheims Devise: sofort hellwach sein

Das Zählen der Siege hat beim VKC Eppelheim erst einmal ein Ende, die Rekordserie ist gerissen. Beim deutschen Meister blickt man nach vorn. „Die Auswärtspleite in Monsheim war unnötig, vielleicht hilft sie aber auch, uns neu zu fokussieren, wenn jetzt mit Aschaffenburg und Plankstadt zwei Mannschaften zu uns kommen, die bisher eine sehr starke Saison spielen“, sagt Gunther Dittkuhn. Heute um 19 Uhr geht es in der Classic Arena gegen die Aschaffenburger, die mit einem Erfolg bei Rot-Weiß Sandhausen phänomenal starteten und dann noch drei Siege folgen ließen.

Zuletzt gab es aber Niederlagen in Plankstadt und überraschend auch zu Hause gegen Kuhardt. Christoph Zöller ist der herausragende Akteur bei Damm, Spieler wie Patrick Lebert, Emmerich Blahut oder Theo Spangenberger drängen nach. „Beide Mannschaften wollen die letzte Niederlage vergessen machen“, meinte Eppelheims Trainer Matthias Ebert, „der VKC wird hellwach in diese Begegnung gehen, die Parole lautet volle Konzentration ab dem ersten Wurf.“ Die personelle Situation bei Eppelheim ist noch offen. Der erkrankte Jürgen Cartharius könnte erneut ausfallen, Marlo Bühler nach seinem Einsatz in der Zweiten zurückkehren. Daheim tritt das Team in der Regel souverän auf und war in den letzten Jahren kaum einmal in Gefahr, eine Partie zu verlieren.

Frei Holz Mannschaft der Stunde

Die Mannschaft der Stunde ist Frei Holz Plankstadt. Morgen um 16 Uhr (Mehrzweckhalle) kommt es zu einem interessanten Derby gegen Vizemeister Rot-Weiß Sandhausen. Von dort kommt großes Lob. „Plankstadt ist absolut im Aufwind und bei einem Sieg für mich die Mannschaft hinter Eppelheim“, sagte RW-Vorsitzender Mike Heckmann.

Seine Sandhäuser fühlen sich auf den Bahnen der Mehrzweckhalle überaus wohl und haben dort immer über 6000 Kegel gespielt. Deshalb erwartet Heckmann einen „richtigen Kracher mit Ergebnissen über 6100.“

Bei Frei Holz freuen sich alle beim Blick auf die Tabelle, wissen aber auch, dass er nur eine Momentaufnahme ist. Die grandiose Vorstellung in Ettlingen mit neuem Mannschaftsrekord hat jedoch gezeigt, wie stark Plankstadt in dieser Saison ist. „Mit Rot-Weiß Sandhausen kommt nun der nächsten ‚Big Player’ nach Plankstadt“, sieht Rainer Nord die Partie als richtungsweisend an. Im „heimlichen Wohnzimmer“ von Sandhausen erwartet er die Gäste wieder stark. „Wir sind uns bewusst, dass ein Ergebnis von 6200 Kegeln nötig sein wird, um bei der Punktevergabe mitzusprechen“, so Nord.

Trainer Boris Butzbach wird die „Plänkschder Jungs“ auf Sandhausen einschwören. Sportwart Andreas Tippl hofft auf einen Sieg. „Wir schwimmen aktuell auf einer Erfolgswelle und diese soll möglichst auch am Wochenende noch weitergehen.“ Routinier Thomas Hörner fordert, sich auf das eigene Spiel zu fokussieren. „Wir dürfen nicht auf den Gegner schauen, alles andere wird man sehen“, sagte Hörner.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018