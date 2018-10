Eppelheims Superserie ist beendet

Irgendwann geht jede Serie einmal zu Ende, aber dass der deutsche Sportkegel-Meister VKC Eppelheim ausgerechnet beim Abstiegskandidaten SKC Monsheim mit 5659:5686 verlieren würde, hätte wohl zuvor niemand gedacht. Nun ist es passiert, der VKC hat erstmals seit dem 8. Oktober 2016 wieder ein Bundesligaspiel verloren, zuletzt war das in Wolfsburg der Fall.

„Wenn nur zweieinhalb Leute ihre Leistung bringen, darf man sich wundern“, kommentierte Tobias Lacher die Sensation ganz pragmatisch. Jan Jacobsen und Lars Ebert spielten auf schwierigen Bahnen passable Ergebnisse, auch der für Robin Loy eingewechselte erst 15-jährige Adrian Rupp machte seine Sache erstaunlich gut. „Einen 15-Jährigen in der 1. Bundesliga hat es vermutlich noch nicht gegeben“, vermutete Lacher. In dem Alter darf ein Spieler nur 100 Wurf bestreiten.

Nicht wenige in Keglerkreisen wunderten sich über die Aufstellung des VKC. Marlo Bühler, der zuletzt wegen Urlaub gefehlt hatte, wurde in der Zweiten aufgestellt, obwohl mit Jürgen Cartharius bereits ein Stammspieler wegen Erkrankung ausfiel. Auch Martin Wolfring kam in der Zweiten zum Einsatz, ohne jeden Erfolg, denn der VKC II verlor chancenlos in Heilbronn. „Wir wollten die erfolgreiche Mannschaft von Kuhardt nicht ändern“, ließ sich Tobias Lacher dazu lediglich entlocken, „in Monsheim müssen wir auch mit fünf Stammspielern gewinnen.“

Die Eppelheimer begannen ganz gut, aber dann zeigte Daniel Aubelj große Schwächen im Abräumen und verpasste es, mehr als 36 Kegel gegen Daniel Strefler gutzumachen. Lars Ebert machte noch sechs Kegel gegen Daniel Krüger gut, im Mittelpaar begann jedoch das Drama. Tobias Lacher blieb unter seinen Möglichkeiten („Ich war vom Kopf her nicht frei“), bei Robin Loy lief es gar nicht. Nach nur 421 Kegeln in 100 Wurf ging er für Adrian Rupp von der Bahn. Der spielte 239 und 219 drauf. Die Monsheimer witterten zunehmend ihre Chance, und als Gunther Dittkuhn nach 100 Wurf auch nur 439 Kegel aufwies, war schon klar, dass es mit einem Sieg ganz knapp werden würde. Dittkuhn verspürte wieder seine Armverletzung. Das konnte Jan Jacobsen nicht mehr ausgleichen.

Eppelheim: Aubelj 962, Ebert 971, Lacher 940, Loy/A. Rupp 421 + 458 = 879, Dittkuhn 934, Jacobsen 973.

Höhenflug von Plankstadt hält an

Der unerwartete Höhenflug von Frei Holz Plankstadt ging auch am 6. Spieltag weiter. Nach einer grandiosen Vorstellung siegte Frei Holz 6230:5993 bei der SG Ettlingen. Das ist neuer Mannschaftsrekord, der alte stand bei 6217 zu Hause gegen Eppelheim, und der Auswärtsrekord in Ludwigshafen (6121) war schon sieben Jahre alt. „Alle haben konstant gut gespielt, wir waren souverän von vorne bis hinten“, freute sich Marco Mergenthaler.

Andreas Tippl spielte klasse gegen den besten Ettlinger Gerd Wolfring und wurde mit 1080 Kegeln Tagesbester, Marco Mergenthaler erzielte auf seiner zweiten Bahn einen 300er. Dennoch war er mit 1016 Kegeln, gemeinsam mit Thomas Hörner, der „Schlechteste“ seiner Mannschaft. Daniel Zirnstein setzte im Schlusspaar noch mal ein Highlight, er hat seine kurze Krise überwunden. Ettlingen zeigte sich erschreckend schwach und wird den Klassenerhalt so nicht vermeiden können. Bei Plankstadt herrschte dagegen eitel Sonnenschein. Durch die überraschend hohe Heimniederlage von Aschaffenburg gegen Kuhardt ist Frei Holz nun punktgleich mit dem VKC Eppelheim Tabellenzweiter.

Plankstadt: Tippl 1080, Mergenthaler 1016, Nord 1028, Hörner 1016, Zirnstein 1059, Schneider 1031.

