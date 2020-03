Es war das Ergebnis des Spieltags: Die SG Oftersheim II besiegte den VfL Hockenheim mit 7:4. „Wir haben unsere Torchancen genutzt und die Mannschaft war heiß auf dieses Spiel“, begründet SGO-Trainer Stefano Parisi den Sturmlauf seines Teams. Der Sprung auf Rang zehn war durch den fünften Saisonsieg der Hardtwälder die logische Konsequenz.

Insbesondere Neuzugang Robin Moog, der im Winter aus Straßburg nach Oftersheim gewechselt war, imponierte Parisi. „Er ist eine Maschine und ein Vollblutstürmer, den man eigentlich nur durch Foul stoppen kann“, berichtet der Coach. „Er wurde von der Mannschaft super aufgenommen.“ Der Teamgeist und der Zusammenhalt, die sogenannten weichen Faktoren, stimmen also bei der SGO II. Durch die Abmeldung der Spvgg 06 Ketsch III wurde das Tabellenbild etwas durcheinander gewirbelt. Dennoch hält es Parisi für durchaus realistisch, für die Rückrunde einen einstelligen Tabellenplatz anzustreben. Den nächsten Schritt dahin können die Oftersheimer am Sonntag gehen, wenn der SV Rohrhof II an die Hockenheimer Straße kommt. Interessant ist, dass es in den letzten vier direkten Aufeinandertreffen vier Unentschieden gab. Dass der Gegner mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet ist, will Parisi auch gar nicht so hoch hängen. „Es wird ein Spiel wie jedes andere auch. Wichtig ist es, den Gegner nicht zu unterschätzen. Rohrhof II kann trotzdem jeden Gegner in dieser Liga schlagen.“ Neben dem Ziel „drei Punkte“ steht natürlich ganz oben auf der Agenda, „den Zuschauern ein schönes Spiel zu zeigen“, so Parisi.

Eppelheim II startet

Nach den Mannheimer B-Ligisten startet am kommenden Wochenende auch der Kreis Heidelberg in die Rückrunde. Die SG Eppelheim II tritt dann bei der SG Ziegelhausen-Peterstal II an und hat dabei weder Zugänge noch Abgänge zu vermelden. Als Meisterschaftsfavorit wird der FC Rot II gesehen. Die eigene Zielsetzung sieht vor, gute Leistungen zu konservieren, um konstanter zu werden und den einen oder anderen Tabellenplatz gutzumachen. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020