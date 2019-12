Er möchte gerne etwas aufbauen

Nach dem wenig glücklichen Händchen der Verantwortlichen des SV 98 Schwetzingen in Sachen Trainerverpflichtung von Gernot Jülich und Kevin Knödler – negativer Höhepunkt war der Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga in die Landesliga in der vergangenen Saison – glauben sie jetzt, mit Harald Wilkening einen Mann gefunden zu haben, der in das Anforderungsprofil des Vereins passt: Er soll auch mit

...