Er prägte eine Ära

Peter Träutlein hat den Tennis-Club Blau-Weiß Schwetzingen sportlich geprägt, wie kaum ein anderer es getan hat. Er war auf der Anlage am Odenwaldring zu Hause, stand von morgens bis abends auf dem Court. Doch nach insgesamt 14 Jahren beendete er sein Engagement aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Eine verschleppte Herzmuskelentzündung schränkte ihn über zwei Jahre ein. Wenige Monate nach seinem Abschied von der großen Bühne verstarb Peter Träutlein vor wenigen Tagen.

Der Vollblutsportler war eine Institution in Schwetzingen und in der Spargelstadt daheim. Gegenüber der Presse war Peter Träutlein ein offener und ehrlicher Gesprächspartner. Vor jeder Saison lud der gebürtige Hockenheimer zum Espresso ein. Mindestens zweimal pro Woche stand er Rede und Antwort, gab Einblicke in seine Gedankenspiele bezüglich der Aufstellung und nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, seine eigenen Spieler anzustacheln oder die Konkurrenz aufs Korn zu nehmen. Der Fan des FC Bayern München, der in jungen Jahren auch im Fußball und Tischtennis großes Talent zeigte, konnte es jedoch nicht ausstehen, wenn er als erfahrener Tennislehrer in Berichten zum Übungsleiter herabgestuft wurde, obwohl diese Bezeichnung lediglich als Synonym zu werten war.

Meistertitel zum Abschluss

Zum Abschluss seiner Trainerkarriere beim TC BW beschenkte ihn seine Herrenmannschaft noch einmal mit dem Meistertitel in der Oberliga. Direkt nach seinem Einstieg in Schwetzingen stieg er mit seiner damaligen Mannschaft auf, später holte er mit der U18 die badische Meisterschaft und weitere Aufstiege sollten folgen. Peter Träutlein prägte zweifellos eine Ära in Schwetzingen, war bis zu seinem Tode Mitglied des Vereins.

Nach dieser aufregenden und intensiven Zeit wollte er sich um seine Tennisschule kümmern und weiter auf den Plätzen der SG Oftersheim stehen. Er übernahm das Amt des Sportwarts, wollte aber in der neuen Saison hin und wieder seinen beiden Mannschaften in Schwetzingen zuschauen. Dieser Wunsch wird nicht mehr in Erfüllung gehen. Mit Peter Träutlein verliert die Tennisfamilie eine Persönlichkeit. / mjw

