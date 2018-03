Anzeige

Die Fahrt ins „liebliche Taubertal“ zur HG Königshofen/Sachsenflur lohnte sich für den TV Eppelheim: Die Gäste feierten einen 34:24 (14:14)-Sieg, waren der Heimmannschaft in allen Belangen überlegen, was sich allerdings erst in der zweiten Hälfte in Toren ausdrückte.

Der TVE startete eindrucksvoll bis zum 1:4, verlor dann aber etwas die klare Linie und so konnten die Hausherren aufholen und sogar den Ausgleich (8:8) verbuchen. Nach der erneuten Führung (11:13) versiebte man reihenweise beste Chancen, musste eine Zeitstrafe hinnehmen und war schließlich froh, mit einem Unentschieden zur Pause.

Geier spielt erstmals durch

Der Start in die zweite Spielhälfte stand ganz im Zeichen eines Mannes: Christopher Föhr. Bis zur 45. Minute hatte er schon acht Mal eingenetzt, zwei Treffer steuerte in dieser Phase auch Dominik Sommer bei, das Spiel stand 19:24 und war eigentlich schon entschieden. Als dann auch noch dem flinken Carsten Geier, der erstmals durchspielte und seine Sache auch in der Abwehr gut machte, ein Doppelschlag gelang, konnte das Trainerteam beruhigt durchwechseln. Der Vorsprung wuchs schließlich auf eine Differenz von zehn Toren an, was der Überlegenheit an diesem Tag Ausdruck verlieh.