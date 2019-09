„Erfahrungen sammeln und sich weiterentwickeln“

Die Ringen-Bundesliga startet am Samstag, 28. September, in ihre neue Saison. Als Aufsteiger und einziger nordbadischer Verein ist die RKG Reilingen/Hockenheim in der Staffel Nordwest vertreten. Wir sprachen mit RKG-Geschäftsführer Michael Müller (Bild) über die sportlichen Ambitionen, den administrativen Aufwand und die finanziellen Herausforderungen, die die höchste Klasse des deutschen Mannschaftsringens für den Verein mit sich bringt.

Nach langem Warten und sicherlich auch einiger Arbeit startet die RKG nun in die Bundesliga. Wie ist die allgemeine Stimmung innerhalb des Vereins?

Michael Müller: Der ganze Verein freut sich auf dieses Abenteuer. Dass wir neun Jahre nach der Gründung der Ringkampfgemeinschaft schon in der Bundesliga sind, hätten so wohl nicht einmal die größten Optimisten erwartet. Umso mehr brennen die Sportler und alle mit der RKG verbundenen Personen auf den Start.

Höchstwahrscheinlich gilt die RKG als krasser Außenseiter. Wie optimistisch sind Sie, dass es kein sportliches Desaster wird?

Müller: Ich bin sehr optimistisch, dass wir weitaus mehr als nur Kanonenfutter für unsere Gegner sein werden. Unsere Kaderplaner Heiko Schweikert und Alex Offenloch haben wieder erstklassige Arbeit geleistet und mit unseren begrenzten Mitteln einen bundesligatauglichen Kader auf die Beine gestellt. Natürlich werden wir wohl in jedem Kampf der Außenseiter sein, aber wir wollen unsere Akzente setzen und, wie schon im letzten Jahr, auch durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit punkten. Außerdem wird es in unserer Staffel keinen Absteiger geben, was zusätzlich etwas Druck vom Kessel nimmt.

Apropos begrenzte Mittel, der finanzielle Sprung in die Bundesliga erscheint enorm. Wie lösten Sie diese Aufgabe?

Müller: Als wir uns dafür entschieden haben, den Aufstieg in die Bundesliga zu wagen, war uns klar, dass vor allem im finanziellen Bereich eine Herkulesaufgabe auf uns wartet. Wir können uns nur bei unseren Sponsoren bedanken, die auch in der Bundesliga weiterhin hinter uns stehen. Außerdem hat uns auch die Gemeinde Reilingen, die sich erstklassig um ihre Vereine kümmert, unter die Arme gegriffen und der RSV Hockenheim sowie der AV Reilingen trugen wieder einen guten Teil zu unserem Etat bei. Zusätzlich ist es uns gelungen, diverse neue Sponsoren zu akquirieren, dank der Arbeit von Leuten wie Serdar Topcu oder Frank Wörner. Insgesamt bleibt der Etat aber ein Kampf auf Biegen und Brechen. Neue, zusätzliche Sponsoren zu akquirieren bleibt die wichtigste Aufgabe im Verein und jeder zahlende Zuschauer zählt. Leider haben die meisten großen Firmen aus der Gegend nur Gelder für Fußball, Handball und Eishockey übrig. Die restlichen Sportarten haben das Nachsehen und können sich kaum weiterentwickeln. Das ist generell eine besorgniserregende Entwicklung für viele olympische Sportarten. Umso dankbarer sind wir unseren Unterstützern und Gönnern, die bei uns für kleines Geld schon wie ein König behandelt werden.

Sicherlich wird es auch im administrativen Bereich einiges an Neuland geben. Was waren hier die größten Herausforderungen?

Müller: Dieses Feld ist unglaublich breit gefächert, alles aufzuzählen würde den Rahmen dieses Interviews sprengen. Es beginnt schon mit dem deutlich aufwendigeren Marketing sowie mit den Lizenzen des Deutschen Ringerbundes und des Weltverbandes, bei deren Einreichung man sich penibel genau an Vorgaben halten muss. Es müssen weite Auswärtsfahrten gebucht werden, Flüge und Unterkünfte für Ringer und vieles mehr. Außerdem möchten wir auch bei unseren Heimkämpfen mehr auffahren, um der Bundesliga gerecht zu werden. Für unsere Sponsoren haben wir in diesem Jahr einen separaten VIP-Raum und im Anschluss an den Kampf eine Pressekonferenz. Auch hier benötigt es eine durchgeplante Organisation und viele ehrenamtliche Helfer. Alles unter einen Hut zu bekommen, ist vor allem in der ersten Saison sehr schwierig, aber wir sehen uns als gut vorbereitet. Wir wollen Erfahrungen sammeln und nach und nach werden wir uns an das Alltagsgeschäft Bundesliga mit immer größerer Routine gewöhnen.

Zum Abschluss noch ein Tipp für Samstag. Was ist drin für die RKG?

Müller: Wir wollen uns teuer verkaufen und einen fairen und spannenden Kampf abliefern. Nackenheim hat eine absolute Topmannschaft, die unbedingt die Endrunde erreichen will. Für uns ist wichtig, dass unsere mitgereisten Fans und unsere Sportler ein tolles Erlebnis haben, bei dem sich die im Vorfeld geleistete Arbeit auszahlt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich nichts zu verschenken. Vielleicht ist mit etwas Glück ein Unentschieden drin. An einen Sieg gegen diesen starken Gegner zu glauben, wäre vermessen. hef/Bild: rkg

