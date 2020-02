Erfolg nach starker zweiter Spielhälfte

Derbys haben laut einer Binsenweisheit ihre eigenen Gesetze. Beide Mannschaften sind aufgrund des kurzen Anfahrtsweges ausgeruht und wollen die Vorherrschaft in einer Region erringen, so dass es nicht selten auch einmal zu einem überraschenden Außenseitersieg kommen kann. So kamen die Spieler des TSV Handschuhsheim nach ihrem Kantersieg vom vergangenen Wochenende auch mit breiter Brust nach Eppelheim, um beim etwas angeschlagenen Spitzenreiter TVE für eine Überraschung zu sorgen, was ihnen auch beinahe gelungen wäre.

Doch nach einer starken ersten Halbzeit (12:14) mussten sich die Gäste doch mit 22:26 geschlagen geben, weil die Hausherren nach dem Seitenwechsel zu ihrem Spiel fanden und ein schier unüberwindliches Abwehrbollwerk errichteten, das Grundlage des am Ende dann doch ungefährdeten Erfolges war.

Acht Minuten in Unterzahl

Von Beginn an lagen die „Hendessemer Löwen“ in Führung, mehr als ein zwischenzeitlicher Ausgleich wollte dem TVE nicht gelingen (10:10), da musste er in kurzer Folge auch noch acht Minuten Unterzahl durch Strafzeiten hinnehmen, was den Gästen half, sich auf 11:14 abzusetzen. Dem starken Mirko Hess, der diesmal nur im Rückraum agierte, gelang vor dem Halbzeitpfiff nur noch eine Ergebnisverbesserung.

Die zweite Hälfte zeigte dann jedoch eine völlig andere Eppelheimer Mannschaft. Dennis Schäfer als Organisator, zusammen mit Dane Späth und Yannick Marz im Zentrum sowie Philipp Stotz auf der Spitze stoppten den vorherigen Angriffsschwung der Gäste und nach vorne ging die Post ab, fünf Tore in Folge und das Spiel war gedreht. Als der Coach des TSV nach 15 Minuten im zweiten Abschnitt seine Auszeit nahm (20:16), hatte sein Team gerade mal zwei Tore geworfen. Doch viel änderte sich nun nicht mehr, beim TVE wechselte man mehrfach und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

Sebastian Dürr, der in der Woche zuvor allein das Training geleitet hatte, konnte seinen Stolz über die Leistungssteigerung in der Abwehr nicht verbergen: „Diese Leidenschaft wünsche ich mir eigentlich von Anfang an, da kann sich so mancher Angriff die Zähne ausbeißen. Und unser Keeper Niclas Brendel hat halt wieder eine Reihe spektakulärer Paraden gezeigt.“

Trainerkollege Robin Erb, gerade aus dem Urlaub zurück, hatte mehr den Angriff im Blick und freute sich darüber, dass von jeder Position Tore erzielt wurden. „Eine zwischenzeitliche Manndeckung gegen den glänzend aufgelegten Spielmacher Philipp Stotz fruchtete überhaupt nicht, denn dann übernahmen Mirko Hess und Carsten Geier souverän die Aufgaben. Variabilität war diesmal der Schlüssel zum Erfolg“.

TVE: N. Brendel, F. Schäfer; P. Brendel (4), Späth, Stotz (4), Hofmann (2), Marz (4), Hess (6/2), Geier (4), Dennhardt (2), D. Schäfer, Sommer. we

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020