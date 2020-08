Erfolge für Franz und Eberle

Besser hätte es für Radsportlerin Lana Eberle nicht laufen können: Die Juniorenfahrerin hat am Sonntag beim Omnium auf ihrer Heimbahn in Oberhausen die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen und sich zur Freude der zahlreichen Fans den Sieg zum Auftakt der Rad-Bundesliga gesichert.

Einen Tag zuvor war sie gerade aus dem Trainingslager mit der Nationalmannschaft aus dem österreichischen Kärnten zurückgekehrt und ohne spezielle Vorbereitung auf der Bahn ins Rennen gegangen.

Gleich zu Beginn gab es im Scratch einen schweren Sturz, bei dem gleich neun Fahrerinnen zu Fall kamen, wobei vier Damen das Rennen danach nicht mehr fortsetzen konnten, teilt Gastgeber RSV Edelweiß Oberhausen mit. Hiervon völlig unbeeindruckt sprintete Lana Eberle ganz vorne um den Sieg in der ersten von vier Disziplinen mit und fuhr hinter Dorothea Heitzmann (Erfurt) und Lena Charlotte Reißner (Gera), eine der Topfavoritinnen auf den Gesamtsieg, auf Rang drei. Im zweiten Wettbewerb, dem Temporennen, holte sich Eberle mit drei Punkten Rang zwei hinter Svenja Betz (Steinfurt), die allerdings im Scratch nur wenige Punkte erzielt hatte.

Ganz stark dann der Auftritt von Eberle im Ausscheidungsfahren: Mit einer guten Taktik siegte sie vor Charlotte Reißner sowie deren Teamkollegin Vanessa Wolfram (Erfurt) und ging als Führende im Zwischenklassement in das abschließende Punktefahren. Hier entwickelte sich ein packender Zweikampf mit Reißner in den Wertungssprints, wobei Eberle nie die Führung abgeben musste. Da der Vorsprung mit drei Punkten für sie vor dem letzten Sprint dennoch nur sehr knapp war, musste das Rennen dadurch entschieden werden. Eberle sicherte sich eingangs der letzten Runde das Hinterrad einer Konkurrentin und sprintete 150 Meter vor dem Ziel an dieser dann vorbei. Mit lautem Jubelschrei fuhr Eberle als Erste über die Ziellinie und durfte sich als Gesamtsiegerin feiern lassen.

Bei der Siegerehrung gab sie dann bekannt, dass Bundestrainer Lucas Schädlich, der auch in Oberhausen zu Gast war, sie für das Straßenrennen der Juniorinnen bei den Europameisterschaften im französischen Plouay am 28. August nominiert hat.

Schlechten Start wettgemacht

Bei den deutschen Derny-Meisterschaften gab es durch Marcel Franz und seinen Tempomacher Peter Bäuerlein einen Favoritensieg. Nach schlechter Startposition musste sich das Gespann zunächst nach vorne arbeiten, um den Anschluss an die Spitze herzustellen. Dort sorgte Moritz Augenstein, der von Lokalmatador Christian Ertel als Schrittmacher geführt wurde, vom Start weg für das Tempo.

Auf den Plätzen zwei und drei lagen mit Tim Teutenberg und Luca Dressler zwei Juniorenfahrer aus der Nationalmannschaft, als Marcel Franz 45 Runden vor Ende des Rennens mit Bäuerlein aus der vierten Position heraus eine Attacke setzte und mit einem Tempo von 65 Stundenkilometern die Spitze übernahm. Augenstein konnte nicht mehr folgen und musste dem hohen Anfangstempo Tribut zollen, so dass es am Ende nur zu Rang vier reichte. Marcel Franz flog von nun an mit Peter Bäuerlein in hohem Tempo um die Bahn, so dass ihn auch ein Defekt am Derny von Bäuerlein wenige Runden vor Ende des Rennens nicht mehr aufhalten konnte. Er holte sich nach zahlreichen Silber- und Bronzemedaillen seinen ersten deutschen Meistertitel in der Eliteklasse. Silber ging an Tim Teutenberg und Luca Dressler durfte sich über Bronze freuen.

Aufgrund der Corona-Verordnung war ein großer Mehraufwand an Arbeit für den Gastgeber RSV Edelweiß Oberhausen nötig, um alle Vorgaben entsprechend umzusetzen, der dank der vielen Helfer aufgebracht werden konnte, heißt es abschließend. zg

