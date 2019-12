Erfolgreicher Auswärtstrip ins Taubertal

Im letzten Spiel des zu Ende gehenden Jahres entführten die Brühler TV-Handballerinnen beide Punkte von der HG Königshofen/Sachsenflur im Taubertal. Dabei zeigten sie beim 29:20 (14:13)-Erfolg über weite Strecken gute Ansätze und rehabilitierten sich gleichzeitig von der unsäglichen Partie in Viernheim vor Wochenfrist. Bei nun ausgeglichenem Punktekonto wird nach der weihnachtlichen Pause im neuen Jahr in gewohnter Ruhe weiter gearbeitet.

Die Gäste, in Bestbesetzung antretend, begannen die ersten Minuten konzentriert und der Erfolg blieb zunächst auch nicht aus (4:1). Obwohl spielstärker, ließ der Schlendrian den Vorsprung binnen weniger Minuten wieder zusammen schmelzen (6:6) und als die HG sogar mit 7:6 in Führung ging, wurden die ersten Gesichter beim Brühler Anhang bereits wieder länger.

Das Spiel kippte aber nicht, denn eine Auszeit im rechten Moment brachte wieder etwas Ruhe in die eigenen Aktionen. Der Gästeangriff produzierte mit seinen schnellen Offensivkräften wieder wie gewünscht Tore. Zur Pause lag der TVB knapp vorne, ein Ruhekissen war dies allerdings nicht.

Aggressiver und gefährlicher

In der zweiten Hälfte war der TVB in der Abwehr aggressiver und im Sturm gefährlicher, weil weniger Fehler gemacht wurden und das Kombinationsspiel mehr in den Vordergrund rückte. Das zahlte sich aus. Königshofen gelang in Halbzeit zwei nur noch sieben Treffer, die zum Sieg natürlich nicht reichten.

Brühl drückte dem Spiel seinen Stempel auf und in der letzten Viertelstunde waren die Gäste deutlich vorne. Bestand zumindest auf dem Papier für die HG nach 45 Minuten noch Hoffnung (18:21), machte Brühl dann vorzeitig den Sack zu. Der am Schluss klare Erfolg war völlig verdient, der HG fehlten die Mittel, um noch für Gefahr zu sorgen.

Für Brühls Trainerin Kerstin Siebenlist war der Sieg verdient, wenngleich auch das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen sei: „Die erste Hälfte war noch nicht das Gelbe vom Ei, mit der Leistung nach der Pause können wir aber ganz zufrieden sein,“ bilanzierte sie nach dem Schlusspfiff.

TVB: S. Pristl, Zimmermann; Li. Bühn, Gross (3), Henn (1), F. Pristl, Renkert (10/5), Tomann (2), Handrick (1), Röschel (6), S. Schneider (2), Edelmann (4), Lederer. ako

