Anzeige

Beim Helmut-Osada-Cup in Viernheim waren am Wochenende erstmals auch die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim vertreten und belegte in der Gruppe Platz vier.

Im gut besetzten Turnier gab es zum Auftakt gegen den Badenliga-Rivalen TV Friedrichsfeld eine 21:26-Niederlage. Dem HSV-Team um Trainer Admir Kalabic war die gerade beendete 14-tägige Pause anzumerken, zudem musste man urlaubs- oder verletzungsbedingt auf Denis Kalabic, Max Rausch und Sandro Ziegler verzichten. So fehlte in der Defensive noch die nötige Absprache und im Angriff tat man sich zu Beginn schwer, den richtigen Rhythmus zu finden. Mitte der zweiten Halbzeit verletzte sich auch noch Philippe Schinke so schwer, dass für ihn das Turnier vorzeitig beendet war. Deutlich verbessert zeigte sich die Mannschaft beim zweiten Gruppenspiel gegen den VTV Mundenheim. Auf Grund des Ausfalls von Schinke wurde kurzfristig Henrik Gubernatis nachnominiert. Der sollte auch gleich seine Einsatzzeiten bekommen, da bei seinem Bruder Felix eine alte Muskelverletzung wieder aufbrach. Trotz heißen Temperaturen und dünn besetzter Ersatzbank hielt der HSV lange mit dem Oberligisten mit und verlor nur knapp mit 31:32 (18:20). Das letzte Spiel der Vorrunde verloren die Rennstädter gegen den die HSG Worms, die ebenfalls in der Oberliga Rheinland-Pfalz spielt, mit 23:26 (11:12). Erst in den letzten fünf Minuten schaffte es die Vertretung aus der Pfalz sich abzusetzen, die Kalabic-Truppe musste dem hohen Tempo und den fehlenden Wechseloptionen Tribut zollen.

Mit Leistung zufrieden

„Die Ergebnisse waren für mich an diesem Wochenende zweitrangig, für uns waren das zusätzliche Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen. Insgesamt können wir mit unserer Leistung zufrieden sein; dennoch habe ich gesehen, wo unserer Defizite liegen. Daran gilt es in der verbleibenden Zeit bis zum Saisonstart am 16. September zu arbeiten.“, so das Resümee des Übungsleiters. „Abzuwarten bleibt noch, wie schwer die Verletzung von Philippe ist, eine genaue Untersuchung steht noch aus.“ Turniersieger wurde die SG Heddesheim, die das Finale gegen die HSG Worms für sich entscheiden konnte.