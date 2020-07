Erik Zenga und Philipp Klingmann weiter im SVS-Kader

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen setzt auch in der kommenden Saison auf Erik Zenga und Philipp Klingmann. Nach Tim Kister einen Tag zuvor haben nun auch Mittelfeldspieler Zenga und Rechtsverteidiger Klingmann einen neuen Vertrag beim SVS unterschrieben, teilt der Verein mit.

Die Personalplanungen am Hardtwald nehmen mit insgesamt drei Vertragsverlängerungen innerhalb von zwei Tagen sowie der Verpflichtung Diego Contentos immer konkretere Formen an. In der jüngst zu Ende gegangenen Saison zählte Erik Zenga bis zum elften Spieltag zum Stammpersonal, ehe er sich in der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:0) am 28. Oktober einen Kreuzbandriss zuzog. Am 33. Spieltag feierte der 27-Jährige als Einwechselspieler im Spiel gegen Dynamo Dresden sein Comeback.

Chef-Trainer Uwe Koschinat: „Erik hat sich in seiner wohl besten Phase für den SV Sandhausen leider schwer verletzt, sich aber mit viel Hingabe zurückgearbeitet und uns das Gefühl gegeben, weiterhin ein wichtiger Spieler zu sein. Er ist durch seine Qualitäten im Passspiel, in den Zweikämpfen und mit der Fähigkeit, Räume zu erkennen und diese auch zu nutzen, sehr wertvoll für unser Spiel.“ Zenga selbst freut sich darauf, auch künftig ein Bestandteil des SVS-Kaders zu sein: „Ich bin sehr froh, dass ich meinen Vertrag in Sandhausen verlängern konnte. Das Kleingruppentraining passte perfekt in meinen Reha-Plan. Mein nächstes Ziel ist es, so schnell wie möglich topfit und wieder ein wichtiger Baustein der Mannschaft zu werden.“

Philipp Klingmann zählt wie Zenga seit Beginn der Saison 2015/16 zum Kader des SV Sandhausen. Seit der Verpflichtung von Dennis Diekmeier im Januar 2019 fungiert der 32-Jährige als dessen verlässlicher Back-up-Spieler auf der Rechtsverteidigerposition. „Philipp Klingmann weiß um seine Rolle als Back-up-Spieler für Dennis Diekmeier. Er nimmt diese Rolle super an, deswegen wollen wir gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten“, sagt der Sportliche Leiter, Mikayil Kabaca.

„Ich gehe in meine sechste Saison beim SV Sandhausen, das ist als Fußballer eine sehr lange Zeit. Ich freue mich darüber, dass ich weiter ein Teil des SVS sein kann“, sagt Klingmann selbst zur Verlängerung seines Vertrages, die auch für ihn privat wichtig ist: Denn mit der Familie möchte er in der Region bleiben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020