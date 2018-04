Anzeige

Als der letzte Ball geschlagen war, herrschte mehr Erleichterung als Freude bei den Akteuren des TTC Hockenheim. Mit einem Fünfsatzsieg gegen Lukas Joch hatte Daniel Eberwein das letzte entscheidende Einzel gewonnen und den 9:4-Erfolg des TTC Hockenheim bei BJC Buchen sichergestellt.

Damit stand die Meisterschaft in der Verbandsklasse Nord und der damit verbundene Aufstieg in die Verbandsliga fest. Im spannenden Zweikampf mit dem punktgleichen TTV Heidelberg hatten die Hockenheimer das bessere Spielverhältnis. Man merkte einigen Akteuren an, dass sie sich doch „einen Kopf machten“, was passieren könnte.

Dörsam sorgt für die Führung

Dabei waren sie sich des Erfolges relativ sicher gewesen, da bei Buchen Patrick Dörrich sein Doppel und beide Einzel wegen Verletzung „schenkte“. Nach einem 2:1 in den Doppeln verlor Stefan Trotter 1:3 gegen Buchens Nummer eins Felix Joch. Aber Daniel Dörsam sorgte mit 3:0 gegen Lukas Dörr wieder für die Führung, und in der Folge gingen nur noch die Einzel von Alexander Drobny (0:3 gegen Patrick Schleißinger) und Stefan Trotter (1:3 gegen Lukas Dörr) verloren.