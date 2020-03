Erst auf Augenhöhe – dann unkonzentriert

Da war mehr drin. Das war das Fazit in den Reihen der HSG St. Leon/Reilingen nach der bitteren 20:27 (10:11)-Niederlage in der Handball-Badenliga beim TV Friedrichsfeld. Viele Faktoren waren ausschlaggebend dafür, dass die HSG einfach nicht ihr volles Potenzial abrufen kann. Da ist zum einen die lang anhaltende Verletztenmisere, die es der Mannschaft schwer macht, ein aufeinander abgestimmtes Spiel aufzuziehen. Das Timing stimmt oftmals nicht und das flüssige Kombinieren liegt im Argen.

Während die Gastgeber mit vielen Kreuzbewegungen sich immer wieder Torchancen erspielten, wirkte das Spiel der HSG über weite Strecken viel zu statisch und war dadurch leicht ausrechenbar. Das Spielverständnis untereinander fehlt und dadurch häufen sich die technischen Fehler. Hinzu kommt eine schwache Wurfausbeute, die nur bedingt auf den in Friedrichsfeld vorgeschriebenen harzfreien Ball zurückzuführen ist. Übersicht und druckvoller Aufbau waren höchstens phasenweise vorhanden und auch der Spielwitz blieb aus.

Kaltschnäuzigkeit fehlt

Während die Gäste in der Defensive wenigstens über weite Strecken der Begegnung dem Gegner Paroli bieten konnten, fehlte in der Offensive in den entscheidenden Phasen die Variabilität und die notwendige Kaltschnäuzigkeit. Denn großteils blieb die Partie sehr ausgeglichen und die HSG war über weite Teile des Spiels mit dem Gegner auf Augenhöhe. Phasenweise blitzten spielerische Momente auf, die berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg weckten. Doch Unkonzentriertheiten und schwache Abschlüsse machten letztlich diese Hoffnungen zunichte.

Die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel war die wohl stärkste Phase der HSG. Schnell erzielte sie den 11:11-Ausgleich und ging mit 12:11 in Führung. Bis zum 19:18 wogte das Spiel hin und her. Doch in den letzten zehn Minuten führten einige Unkonzentriertheiten, unüberlegte Abschlüsse und unkoordiniertes Rückzugsverhalten zum entscheidenden Rückstand. Denn nach dem 19:18 in der 46. Minute gelangen der HSG nur noch zwei Treffer.

Am Ende musste St. Leon/Reilingen eine bittere, viel zu hoch ausgefallene Niederlage hinnehmen, mit der es weiterhin am Tabellenende verbleibt. Trainer Jonathan Winter war enttäuscht: „Wir hatten mehr erwartet. Unsere gute Defensive reichte nicht, weil wir eine schwache Wurfausbeute mit vielen unnötigen Würfen und viele technische Fehler hatten. Hätten wir sauberer gespielt, hätten wirl gewinnen können.“

HSG: Gutland, Jacobs, Winter; Decker, Scholl (3), Menger (7/1), Hühn, Antl (1), Bahr (3), Y. Benetti (1), Kief, Becker (4), Bujdos. krau

