Erst der Abgang, dann Weltmeister

Die Kontaktsperre in Deutschland soll bis mindestens 3. Mai verlängert werden. Das hat zur Folge, dass auch weiterhin nicht absehbar ist, wann die ersten Partien wieder angepfiffen werden können. Die Rubrik „Blick ins Archiv“ hilft, um die Zwangspause zu überbrücken. Diesmal blicken wir auf die Schlagzeilen des 16. April 2015 und 2010.

16. April 2015: Die große Titelstory beschäftigt sich mit dem Bruderpaar Maximilian und Jonathan Winter aus Schwetzingen. Sie gehören zu den talentiertesten Handballschiedsrichtern Deutschlands und standen 2015 vor dem Sprung in die 3. Liga. Mittlerweile haben sie diesen Schritt erfolgreich bewältigt und gehören zum Standardkader des Deutschen Handball-Bundes. Unter anderem durften sie in der Vergangenheit auch das emotionsgeladene Bergstraßen-Derby zwischen Germania Großsachsen und der SG Leutershausen pfeifen.

Dennis Broll vom SV Waldhof hatte indes mit einer Gehirnerschütterung zu kämpfen und war für das Duell gegen Offenbach fraglich. Außerdem bereitete sich der SV Sandhausen auf das Nachbarschaftsduell gegen den Karlsruher SC vor. SVS-Pressesprecher Marco Brückl – inzwischen Redaktionsmitglied unserer Zeitung – hoffte damals auf ein erstmalig ausverkauftes Hardtwaldstadion. Am Ende sahen 12 126 Zuschauer die eher maue Nullnummer.

Ketscher Ringer bei DM

16. April 2010: Der Schwetzinger Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann sorgt mit seiner Abschiedsbekundung bei der TSG Hoffenheim für den nächsten Paukenschlag bei den Kraichgauern. Unter Trainer Ralf Rangnick hatte Hermann 2006 bei den Hoffenheimern angefangen. Vier Jahre nach seinem Weggang wird Herrmann als Teil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister in Brasilien.

Ganz so weit nach oben haben es Tim Geier und Marcel Schnepf nicht geschafft. Die beiden Ringer vom KSV Ketsch wurden aber in der Altersklasse der 13- und 14-Jährigen zu den deutschen Meisterschaften (DM) eingeladen. Geier hält dem KSV bis heute die Treue und belegte Ende Februar in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm bei den Landesmeisterschaften im griechisch-römischen Stil den zweiten Platz.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020