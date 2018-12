Erst ein Tal der Leiden

Der TV Eppelheim musste in der Handball-Verbandsliga erst durch ein tiefes Tal der Leiden gehen, ehe der 26:25 (14:15)-Erfolg in Eggenstein gefeiert werden konnte.

Die Hausherren begannen nämlich mit einem taktisch ausgereiften Angriffskonzept und schafften es, den TVE immer wieder in Verlegenheit zu bringen, schnell ging die TGE in Führung (2:0) und baute diese Zug um Zug aus (9:4). Dank der überragenden Abschlussqualitäten von Mirko Hess, er erzielte acht Tore in der ersten Halbzeit, wurden die Gäste nicht frühzeitig hoffnungslos abgehängt. Nach 23 Minuten beim 14:9 nahmen Robin Erb und Sebastian Dürr ihre Auszeit, stellten die Abwehr um und beschworen die sonst gewohnte Kampfkraft. Und sie hatten Erfolg. Der TVE holte Tor um Tor auf, so dass er hoffnungsvoll in die Pause ging.

Zwei Treffer in Unterzahl

Nach dem Wechsel entwickelte sich eine überaus spannende Partie zweier gleichwertiger Mannschaften. Zum Wendepunkt wurde die 46. Minute, als dem TVE in Unterzahl zwei Treffer gelangen (21:23). Dennoch geriet der naheliegende Erfolg noch einmal in Gefahr, als der TVE in der Schlussphase eine weitere Unterzahl überstehen musste. Doch Martin Kriechbaum im Verbund mit dem Pfosten verhinderten einen finalen Eggensteiner Ausgleich.

Robin Erb gratulierte: „Das war ein Glanzstück, sich gegen so viele Widrigkeiten zu behaupten. Ich weiß gar nicht, wen ich besonders loben soll, jeder hat in der kritischen Phase sein Bestes gegeben, unsere Nachfeier kann beginnen.“ Und Sebastian Dürr war neben den Toptorschützen Hess und Stotz besonders stolz auf Yannick Marz: „Der hat wie ein alter Routinier die Abwehr organisiert und in der zweiten Hälfte auch noch wichtige Tore erzielt.“

TVE: Brendel, Kriechbaum; Späth (1), Stotz (8/2), Föhr (1), Huckele, Hofmann, Scheffzek (2), Marz (4), Hess (9/1), Geier, Stroh (1), Dennhardt, Sauer, Spannagel. we

