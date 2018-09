„Erst einmal kleinere Brötchen backen“

Nach einer überragenden Spielzeit mit der Meisterschaft in der Verbandsliga und dem damit verbundenen Aufstieg ist die TSG Eintracht Plankstadt nach einjähriger Abstinenz zurück in der Badenliga. Höhepunkte werden sicher die Derbys gegen Oftersheim/Schwetzingen II, St. Leon/Reilingen und Hockenheim sein, aber auch sonst warten durchweg starke Gegner in der höchsten badischen Spielklasse.

Personell hat sich bei der TSG Eintracht nichts getan – weder Abgänge noch Neuzugänge sind zu vermelden. An der Seitenlinie steht weiterhin Erfolgscoach Niels Eichhorn, assistieren werden ihm wie gehabt Dirk Fackel und Steffen Klein (Torwarttrainer). Einzig Kapitän Axel Schöffel wird mit einer Knieverletzung noch längere Zeit ausfallen. Plankstadt geht also mit einer eingespielten Truppe in die Runde und vertraut dem Verbandsliga-Kader.

Diverse Testspiele, unter anderem gegen Eppelheim, Hemsbach, Ketsch und auch die eigene Zweitvertretung wurden genutzt, um zu experimentieren und sich optimal vorzubereiten. Ansonsten wurde, wie üblich, besonders in den ersten Wochen der Vorbereitung intensiv im körperlichen und athletischen Bereich gearbeitet. Zwar war der Trainingsbesuch aufgrund von Urlaub ab und an ausgedünnt, doch insgesamt ist das Team in einer guten Verfassung. Traditionell ging’s in ein Trainingslager, diesmal gemeinsam mit der zweiten Mannschaft.

Favoriten ärgern

Eichhorn freut sich auf das erste Rundenspiel am Samstag um 18 Uhr bei der SG Stutensee/Weingarten: „Insgesamt stimmen mich die gezeigten Leistungen im Training und den Vorbereitungsspielen optimistisch. Wir sind froh, unsere Truppe zusammengehalten zu haben. Das Team ist eingespielt und voll motiviert. Als Aufsteiger backen wir kleine Brötchen. Es geht für uns darum, zu beweisen, dass wir in die Badenliga gehören und möglichst schnell die Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Trotzdem wollen wir in jedem Spiel zwei Zähler holen und auch den einen oder anderen Favoriten ärgern.“

Dazu könnte auch die SG am Samstag mit dem früheren Drittliga-Akteur Kai Rudolf (HG Oftersheim/Schwetzingen) gehören. Stutensee/Weingarten hatte den TV Hardheim mit 33:26 aus seiner eigenen Halle gefegt – das haben bislang noch nicht viele Teams geschafft. nt/mj

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.09.2018