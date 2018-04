Anzeige

Die Karate-Abteilung des Budo-Clubs Schwetzingen unter der Leitung von Rafael (8. Dan) und Petra Carrera (5. Dan), nahm mit 15 Karate-Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren am Turnier in Ilvesheim teil.

Danach begann das Karate-Turnier, unterteilt in verschiedene Disziplinen wie Kihon (Grundschule), Kumite (Partnerkampf), Kata (Kür) und Kata-Team. Die Schwetzinger Teilnehmer erreichten folgende Platzierungen: Bastian Schardt erreichte zweimal den ersten Platz (im Kumite und Kihon), Patricia Kindermann belegte den dritten Platz in dieser Disziplin. In der Disziplin Kata belegten Patricia Kindermann, Lotta Clara Keitel und Bastian Schardt die ersten drei Plätze. Auch das Kata-Team mit Patricia Kindermann, Alexandros und Aris Blask erkämpfte sich einen sehr guten zweiten Platz. Adam Hanisch ewurde Zweiter und Dritter im Kumite und Kihon), Außerdem erzielte Panyakorn Nowak im Kumite Platz drei.

Die restlichen Karate-Kinder mussten sich mit dem Gewinn an Erfahrung zufrieden geben. Alle gingen aber stolz und hochmotiviert – nicht nur für die nächsten sportlichen Aufgaben – nach Hause. ako