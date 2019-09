Erste Euphorie gedämpft

Nach dem Frühstart in den höheren Handball-Spielklassen nimmt jetzt auf badischer und lokaler Ebene bei Jugendlichen und Aktiven der Spielbetrieb immer mehr Fahrt auf. Dabei mussten erste Teams schon Rückschläge verdauen oder wurden in ihrer Euphorie gedämpft, andere sehen sich top vorbereitet auf einem guten Weg.

Enttäuscht waren jedenfalls die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen II. Als Kreispokalsieger sah sich der Gast bei Aufsteiger SG Stutensee/Weingarten bis zum 4:9 (17.) auf dem richtigen Pfad, wurde dann aber von einer veränderten offensiveren Deckungsweise reichlich aus dem Konzept gebracht.

Landesliga-Neuling TV Eppelheim II bezahlte beim TV Mosbach in der ersten Hälfte ordentlich Lehrgeld, als er bis auf 7:15 einbrach. Erst nach der Pause kam der TVE besser in Schwung. „Wir konnten da das Tempo, die Härte und das Niveau mitgehen – mir ist um die Saison nicht bange“, meinte Spielertrainer Moritz Kluger.

In der neu eingeführten Bezirksliga standen Lußheims Frauen bei Saase II zeitweilig völlig neben sich. Eine nach dem Seitenwechsel eroberte 13:12-Führung wurde gegen Ende wieder abgegeben. „Wir haben nun gesehen, wo die Schwächen liegen und haben vier Wochen Pause, um an diesen zu arbeiten“, heißt es aus Mannschaftskreisen. Kämpferischen Einsatz bewiesen die Youngster von der HG Oftersheim/Schwetzingen II in der gleichen Liga gegen den TSV Rot II. Nach 17:19-Rückstand holten sie noch einen Punkt.

Als in der Spur betrachtet sich die TSG Ketsch. Nach dem Abstieg von der 1. In die 2. Kreisliga heißt es am Altrhein: „Nichts außer dem Aufstieg ist ein akzeptables Ergebnis.“ Die Favoritenrolle wurde gegen Brühl II gleich auf die Platte gebracht. Trainer Martin Schnetz entdeckte zwar noch einige Baustellen, die er aber umgehend beheben will. mj

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019