Erste Hürden überwunden

Mit einem verlustpunktfreien ersten Rang im Vorausscheidungsturnier in Wössingen auf Landesebene erwarb die A-Jugend HG Oftersheim/Schwetzingen das Recht, an der Qualifikation im Bereich 5 des Deutschen Handballbundes (DHB) zur Jugend-Bundesliga (JBLH) teilzunehmen (25./26. Mai). Sie wurde vom Badischen Verband (BHV) jetzt dafür an den DHB gemeldet.

Nur in zwei Phasen tat sich das HG-Team schwer, seiner Favoritenrolle im vollen Umfang gerecht zu werden – so nach dem 3:0 gegen Gastgeber Walzbachtal, als der Vorwärtsdrang ein wenig durch individuelle Fehler eingebremst wurde. Nach der Pause stand dem 18:9 (7:5)-Sieg jedoch nichts mehr im Wege. Diese Dominanz wurde auch gegen Leutershausen/Heddesheim (erreichte ebenfalls die erste Qualifikationsrunde) an den Tag gelegt. Beim 24:6 (14:3) wurde bis in die letzte Minute Vollgas gegeben, obwohl die Trainer Christoph Lahme und Thomas Herr schon fleißig durchwechselten und experimentierten, wie auch beim 26:15 (11:9) in der abschließenden Partie gegen Nußloch.

Auch hier stockte nach einer frühen Führung (6:2) der Angriffswirbel kurz. SGN-Coach Mario Donat griff zum Mittel immer offensiverer Angriffsformationen – bis hin zu einer 0:6-Deckung. Eigentlich ein gefundenes Fressen für die quirligen HG-Angreifer und an Chancen sollte es bis zum 13:11 auch nicht mangeln – nur an deren Verwertung.

HG: Grab, J. Beck, Steinbach; Zacharias (6), Arslan (1), S. Beck (13/2), Folz (2), Kruse (8/1), Kern (3), Clarius (15/3), Grausam (2), Trunk (3), Haase (2), Thüre (6), Polifka (4).

Oberliga-Vorqualifikationen

Die weibliche A-Jugend der TSG Ketsch setzte sich zuerst auf dem Weg zur Oberliga gegen Wiesloch (18:8) und die HG Saase (24:9) durch. Tags darauf wurde dann in Birkenau gegen die TG Pforzheim mit 27:9 das Quali-Ticket deutlich geknipst. Ein 24:9 über den TSV Birkenau sicherte gar die Position eins in Baden, die wohl Heimrecht verspricht.

Ebenfalls für weitere Qualifikationsrunden wurde die B-Jugend der HG gemeldet, die wieder versucht, die baden-württembergische Oberliga zu erreichen. Sie hatte sich badischer Konkurrenz erwehren müssen und diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dies gelang auch den Ketscher B-Mädchen glasklar und niederlagenfrei vor heimischer Kulisse.

HG: Otto, Berghoffer; Antritter (4), Beisel (1), Fischer (1), Kirschner, Merkel (5/4), Kern (9), Grimm (3), Zimprich (3), Fertig (9), Rudolf (3), Marmodee (1).

TSG: Roth, Rothe; Weiß (1), Herrmann (13), Korinth (10), Zimmermann (1), Schweinoch (8), Koch (7), Heitmann (2), Wolf, Geisler (2), Halilovic (1), Reißner (2), Kößler (5). mj

