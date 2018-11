Erste Niederlage für den TTC Ketsch

Im Topspiel der Tischtennis-Badenliga der Männer musste der TTC Ketsch gegen TTSF Hohberg mit 3:9 die erste Saisonniederlage hinnehmen. „Das Ergebnis ist zu hoch, zu gewinnen war die Partie aber nicht“, meinte TTC-Kapitän Timo Berger. Die Niederlage im ersten Spiel gegen eines der Topteams kam nicht unerwartet. Im Doppel kamen diesmal nur Alexander Krieger/Robin Maier gegen Marcel Neumaier/Raphael Becker zum Sieg. Timo Berg/Elias Hartmann fehlte gegen das Einserdoppel Kestutis Zeimys/Andreas Bußhardt ein bisschen Glück, um die 2:1-Führung ins Ziel zu bringen. Krieger lag im ersten Einzel gegen Neumaier schon 0:2 zurück, kam aber mit 11:8, 11:6 und 13:11 noch zum Sieg.

Berger hatte gegen den Litauer Kestutis Zeymis keine Chance. Erneut in toller Form war Timo Müller, der Nachwuchs-Ass Tom Schaufler mit 12:10 im fünften Satz niederhielt. Beim 3:4-Zwischenstand war noch alles offen, doch Hohberg war einfach besser und gewann die folgenden fünf Einzel allesamt mit 3:1. Krieger gewann im Spitzeneinzel gegen Zeymis den ersten Satz (11:5), mussten sich in den folgenden aber knapp geschlagen geben. Pech hatte auch Berger beim 9:11, 11:13, 11:9 und 5:11 gegen Neumaier. „Die steigen auf“, legte sich Timo Berger in seiner Meisterschaftsprognose fest.

Ganz erstaunlich ist die Siegesserie der TTC-Frauen in der Oberliga. Mit 8:3 beim VfL Sindelfingen II wurde auch das dritte Auswärtsspiel in Folge gewonnen. Herausragend war die Leistung von Melanie Berger, die im Doppel und allen drei Einzeln ohne Satzverlust blieb. Kathrin Thome erwies sich einmal mehr als große Kämpferin, die gegen Alina Frey (3:2/13:11) und Katharina Huber (3:2/11:8) im Entscheidungssatz gewann.

Auch Lisa Prautzsch spielte eine klasse Saison. Die 18-Jährige schraubte ihre Einzelbilanz durch ein 3:2 gegen Bettina Gaa und ein 3:1 gegen Elisabeth Kronich auf 12:4. Jessica Reinbold kämpfte wie gewohnt vorbildlich und war gegen Gaa, die mit Noppen auf beiden Schlägerseiten spielt, auch dicht am Erfolg dran (8:11, 13:11, 13:15, 12:14). „10:4 Punkte nach sieben Spielen, das hätten wir wirklich nie gedacht“, meinte Lisa Prautzsch.

In der Männer-Verbandsliga kam die TTG EK Oftersheim zum dritten Sieg in Folge. Der fiel gegen den TTV Ettlingen II mit 9:2 überraschend deutlich aus. Nachdem Thomas Berlinghof zuvor schon sein Comeback in der zweiten Mannschaft gefeiert hatte, spielte er nun auch erstmals seit mehreren Jahren wieder in der Ersten. Im Doppel trat er mit Bruder Stefan an, das Duo verlor 1:3 gegen das Ettlinger Einser-Doppel Alexander Kappler/Jan Ebentheuer-Barceló. Den zweiten Punkt gab Holger Weidenauer mit 0:3 gegen Kappler ab. Stefan Berlinghof schlug an seinem Geburtstag sowohl Ebentheuer-Barceló als auch Kappler. Bruder Thomas wandelte einen 1:2-Rückstand gegen Christian Gerwig noch in einen Sieg um.

Knapp vier Stunden gespielt

Der TTC Hockenheim verlor in einer knapp vierstündigen Partie mit acht Fünfsatzspielen 6:9 gegen den TTC Dietlingen. Fünf davon gingen an Hockenheim. Der TTC startete mit einem 2:1 in den Doppeln sehr gut. Nach dem 3:0 von Daniel Dörsam gegen Jonathan Rosenow waren die Gäste, die ohne ihre Nummer eins Zvonko Marinovic antraten, mit vier Einzelsiegen am Drücker. Nils Pokrandt sorgte mit 3:2 (11:9) gegen Thomas Schüle wieder für ein Erfolgserlebnis. Nach dem klaren 0:3 von Dörsam gegen Denis Mujdrica riss Stefan Trotter ein schon verloren geglaubtes Einzel gegen Abwehrspieler Rosenow nach 0:2 und 2:7 noch herum. Auch Daniel Eberwein drehte ein 0:2 gegen Andreas Bechtum noch um. Dominic Simon und Daniel Hartmann blieben im mittleren Paarkreuz ohne jeden Punkt, das war nicht zu kompensieren. „Schade, wir hätten zumindest ein Unentschieden holen können“, bedauerte Stefan Trotter.

Der TV Brühl konnte den Siegeszug der TTG Neckarbischofsheim in der Frauen-Verbandsliga nicht stoppen und verlor das Topspiel 4:8. TTG-Spitzenspielerin Melissa Friedrich war im Doppel und in allen drei Einzeln nicht zu gefährden. Miriam Post/Andrea Pristl kassierten im fünften Satz des Doppels gegen Friedrich/Keitel trotz hart umkämpfter Ballwechsel mit 0:11 die Höchststrafe. Ein starkes Spiel machte Susanne Amos, die mit Kerstin Eberle das Doppel gegen Selina Rothengass/Lucia Behringer 3:2 gewann und die beiden dann auch in den Einzeln nach fünf Sätzen bezwang. Miriam Post erwischte dagegen keinen guten Tag. „Auch wenn das Ergebnis klar für Neckarbischofsheim spricht, so wäre ein 7:7 nicht unmöglich gewesen“, meinte Post.

Beim Spitzenreiter chancenlos

Keine Chance hatte der TTC Ketsch II beim Spitzenreiter VfB Mosbach-Waldstadt und kassierte mit 0:9 die erste Niederlage. „Die haben uns nach allen Regeln der Kunst zerlegt“, gab Roman Nagurski zu. Die TTG EK Oftersheim II verlor mit 4:9 gegen BJC Buchen auch ihr sechstes Saisonspiel

In der Frauen-Verbandsklasse gewann der TV Schwetzingen letztlich ungefährdet 8:3 gegen den TTC Heddesheim. Kurios war das Spiel von Karin Brenner gegen Viktoria Bros-sart. Nach einer 2:0-Satzführung verlor Brenner den folgenden Satz 0:11, den vierten 9:11, um dann 3:2 zu gewinnen. Der TTC Ketsch II unterlag bei der TTG Walldorf 4:8 und scheiterte dabei vor allem am oberen Paarkreuz Walldorfs mit Eva Keller und Heike Pelikan.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018