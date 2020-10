Erste Pleite für den TTC

Nun hat es den TTC Hockenheim erwischt. Im Gipfeltreffen der Tischtennis- Verbandsklasse Nord musste der TTC gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer TTV Mühlhausen nicht unerwartet den ersten doppelten Punktverlust hinnehmen. 5:9 hieß es nach der dreistündigen Partie, in der die Gäste mit drei Doppelsiegen auftrumpften.

Daniel Dörsam/Stefan Trotter blieben gegen Dieter Schreiber/Frederik Dangel zum ersten Mal seit Jahren ohne Satzgewinn. Als dann auch noch beide Einzel im oberen Paarkreuz an Mühlhausen gingen, stand es beinahe aussichtslos 0:5. Dörsam glich gegen Paul Reinhard einen 0:2-Satzrückstand aus, führte im fünften Durchgang 7:5, machte dann aber keinen Punkt mehr. Stefan Trotter musste sich Roman Frackenpohl 1:3 geschlagen geben. Doch die Hockenheimer kämpften und kamen durch Dominic Simon und Alexander Drobny heran. Ralph Adameit zeigte gegen den favorisierten Frederic Dangel (11:9, 11:8, 11:9) seine beste Saisonleistung. Nachdem Dörsam gegen Frackenpohl (3:2) wenigstens kämpferisch überzeugte, führte Kapitän Stefan Trotter die Aufholjagd fort. Mit einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Vorstellung schlug er Reinhard in drei Sätzen. Beim 5:6 war Hockenheim plötzlich wieder in Schlagdistanz zum Tabellenführer.

Aber Alexander Acker brachte Dominic Simon die erste Niederlage bei (Bilanz 9:1) und Dieter Schreiber schlug Drobny. Albert Schuhmacher fand gegen Dangel nicht das richtige Mittel (1:3). „Der Beginn war natürlich katastrophal, aber dann haben wir tollen Kampfgeist gezeigt“, sagte Kapitän Stefan Trotter.

TV Schwetzingen überrascht

Für eine Überraschung sorgte der TV Schwetzingen in der Verbandsklasse Nord mit dem 8:4 beim Tabellenführer SG Heidelberg-Neuenheim II. Es war das Duell Jugend gegen Erfahrung, denn im Spitzeneinzel traf Lore Eichhorn auf die 64 Jahre jüngere Sonja Pronkin. Mit 11:7, 11:4, 4:11 und 11:4 setzte sich die Jugend diesmal durch. Tanja Liebler hatte Pronkin zuvor mit 3:0 glatt bezwungen. Ulrike Piepereit glänzte beim 3:2 (11:5) gegen Antja Müller.

In weiterhin überragender Form ist Karin Brenner, die erneut alle drei Einzel und mit Eichhorn das Doppel für sich entschied. Brenner besiegte Marlene Jansen 3:2 (11:9), Antja Müller 3:2 (11:4) und Sonja Pronkin 3:1. „Ein sehr anstrengendes Spiel, aber es ist auch schön, gegen so junge Talente zu spielen“, sagte Eichhorn. mra

