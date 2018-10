Erster Erfolg und erste Pleite in einer Partie

Erleichterung auf der einen Seite, aber kaum Niedergeschlagenheit beim Unterlegenen: Mit 29:24 (16:12) siegte die gastgebende HSG St. Leon/Reilingen erstmals in der laufenden Badenligarunde, während die Handballer der TSG Eintracht Plankstadt ihr zuvor sauberes Minuskonto mit zwei Zählern belastet sehen und die Niederlage als „durchaus verdient“ akzeptierten.

Die HSG durfte gerade rechtzeitig wieder einige Rückkehrer ins Team begrüßen. Diese Tatsache, gepaart mit dem Selbstvertrauen der doch recht guten Leistungen der vergangenen Spiele, gaben Anlass zu berechtigter Hoffnung, das Vertrauen auf das eigene Können war dem ganzen Team anzumerken.

Rädchen greifen ineinander

Nur die ersten Minuten waren von einfachen Fehlern gespickt. Dann griffen die Rädchen in der Abwehr ineinander. Es wurde gut verschoben und die Laufwege der groß gewachsenen und sehr agilen Angreifer der TSG Eintracht wurden mit vereinten Kräften immer wieder zugestellt. Und in vielen Situationen, in denen den Gästen ein Torerfolg hätte gelingen können, war Torwart Simon Gabris zur Stelle, der einen echten Sahnetag erwischt hatte, in seiner ruhigen aber bestimmten Art so manche Geschosse parierte.

Und vorne sah es nicht viel anders aus. Entweder setzen sich die quirligen HSG-Akteure durch flinkes Einlaufen selbst durch oder es wurden die Rückraumspieler in Wurfposition gebracht, die ihre Arbeit mit Bravour verrichteten. Nicht zu unterschlagen ist auch das Zusammenspiel mit Kreisläufer Fabian Manke, welches besonders gut gelang. Mit einigen Zuckerpässen wurde er immer wieder in Szene gebracht und mit seiner ihm eigenen Akrobatik, hat er seine Chancen dann auch in Tore umgemünzt. St. Leon/Reilingen strahlte von jeder Position Gefährlichkeit aus, die Plankstadt immer wieder zusetzte. Und was der Gegner dann auch immer taktisch umstellte und probierte, so hatte die HSG die passende Antwort parat.

In der zweiten Halbzeit waren alle auf eine Reaktion der TSG Eintracht gespannt. Mit zwei Treffern in Folge hatte der Hausherr aber zu verstehen gegeben, dass die Punkte in Reilingen bleiben sollen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit war dann der Vorsprung auf gar neun Tore Differenz angewachsen. Anschließend nahmen die Hausherren den sprichwörtlichen Fuß vom Gaspedal und gestatteten dem Gast, die genauso berühmte Ergebniskosmetik zu betreiben. sz/hsg

