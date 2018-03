Anzeige

In guter Frühform

Ebenfalls sechs Pferde wurden für den Preis der Geschäftspartner der VR Bank Rhein-Neckar gemeldet. In diesem Hauptereignis der Flachrennen ist der bereits erwähnte Christian von der Recke mit „Hidden Oasis“ vertreten – ein Pferd, das Mitte Februar sogar beim White Turf auf dem nach wie vor zugefrorenen St. Moritzersee ein Rennen gewinnen konnte und sich damit in Höchstform befindet.

In dieser Prüfung kommen aber auch Pferde an den Ablauf, die in Seckenheim selbst betreut werden. So könnte „Kitaneso“ hier seinen Vorjahressieg wiederholen. Den siebenjährigen Wallach trainiert Marco Klein. Auch der Reiter steht mit Tommaso Scardino bereits fest. Vor zwölf Monaten belegte „Pissaro“ aus dem Quartier von Horst Rudolph als Zweiter den Ehrenplatz.

Überhaupt befinden sich die Pferde von Horst Rudolph schon früh in der Saison in hervorragender Form: Er gewann bereits fünf Rennen seit Jahresbeginn. Für den Auftakt in Seckenheim hat er acht seiner Schützlinge genannt. Sein Kollege Marco Klein nannte sogar ein Dutzend Pferde. Lokalkolorit ist damit am VR Bank Rhein-Neckar-Renntag garantiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.03.2018