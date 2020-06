„Erster Schritt in Richtung Normalität“

Als einer von zwei Lehrgängen nach der zwangsweisen Schließung der Sportschule Schöneck fand der Fußball-Profillehrgang Jugend zur Trainer-C-Lizenz unter veränderten Umständen wieder statt. Fazit: „Ein großer Schritt in Richtung Normalität,“ heißt es in einer Pressemitteilung des Badischen Fußball-Verbandes (BFV).

„Es war im Gegensatz zum Basiswissen vor der Corona-Krise schon ein Unterschied“, weiß Teilnehmerin Julia Ehrbrecht. Trotzdem sei die Umsetzung der Hygienemaßnahmen nicht schwer gewesen. „Maske tragen und Abstand halten kennt man ja vom Alltag.“ Ansonsten fielen der Bambini-Trainerin des PSK Karlsruhe vor allem die Unterbringung im Einzelzimmer oder die verkürzte Mittagessenszeit auf. „Man hängt grundsätzlich nicht so viel aufeinander wie sonst, der Austausch findet mehr während des Lehrgangs statt.“

15 statt normalerweise 25 Teilnehmer hatten die Referenten des bfv im Lehrgang. Anders sei es nicht möglich, erklärt Christian Reinke. Schon allein, da auch im Theorieunterricht in den Seminarräumen Abstand geboten ist. Auf dem Platz war Reinkes Stimme etwas mehr als sonst gefordert: „Alle stehen weiter auseinander, man darf keinen direkten Kontakt haben. Ich konnte nicht wie sonst mal einen Teilnehmer an der Schulter anfassen und an eine bestimmte Stelle schieben.“

Trainiert wurden hauptsächlich Technik und Passspiel, das sei auch mit Abstand gut möglich. Die Umsetzung in Spielformen, für die Körperkontakt nötig wäre, entfiel. Den Lehrgang inhaltlich im Vorfeld auf die Vorgaben anzupassen war definitiv ein erhöhter Aufwand. „Dazu kommt das häufige Desinfizieren der Materialien“, berichtet Reinke. Doch die Anstrengung lohne sich, meint er: „Für die Teilnehmer war es super, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Das geht uns genauso.“

Das sieht auch Julia Ehrbrecht so, die sich Hoffnung macht, nächste Saison die D-Mädchen ihres Vereins zu trainieren: „Es ist einfach was anderes als im Training. Man trifft Leute aus anderen Vereinen und kann sich austauschen, wie es dort läuft. Die Sportschule macht vor, wie Training gelingen kann. Das ist ein großer Schritt in Richtung Normalität.“

Noch freie Plätze in Lehrgängen

In den Ausbildungsteilen Trainer-C Basiswissen U30 vom 31. Juli bis 2. August und Trainer-C Profillehrgang Jugend vom 3. bis 7. August sind noch Plätze frei. Beide stehen für alle Interessierten offen, bevorzugt werden allerdings U30-Teilnehmer. Anmeldungen erfolgen online auf www.badfv.de/qualifzierung unter dem Link „Freie Plätze und Online-Anmeldung“ in der rechten Spalte. zg/bfv

