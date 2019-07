Erster Test ordentlich

Mit einer 21:26 (8:16)-Niederlage für den Gastgeber endete eine Trainingspartie zwischen den Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen (Staffel Mitte) und der TSG Haßloch (Süd-Staffel) in der Oftersheims Karl-Frei-Halle. Das nackte Ergebnis war für HG-Trainer Holger Löhr jedoch absolut zweitrangig. Sein Fazit lautet knapp und eindeutig: „Sehr positiv.“

Die Einschätzung des ehemaligen Bundesligaspielers beruhte wohl darauf, dass sein Team nur mit acht Feldspielern angetreten war und er in seiner Formation und taktischen Ausrichtung reichlich experimentierte. Dabei zeigten sich im Zusammenspiel mit den neuen und aus dem Verletztenstand zurückgekehrten Spielern nach erst kurzer Trainingsphase in der Halle noch einige Defizite, nicht perfekt getimte Laufwege, so dass es zu dem einen oder anderen Fehlpass oder Missverständnis kam. Auch die Abstimmung in der Deckung muss noch optimiert werden.

Aber dazu seien ja diese Testpartien hieß es übereinstimmend. Und so ähnlich dürfte es auch Haßlochs Coach Tobias Job gesehen haben. Der frühere Oftersheim/Schwetzinger Zweitliga-Akteur wurde von dem in Schwetzingen lebenden und ebenfalls Ex-HG-Spieler Andreas Zellmer assistiert, der auf der Bank der Pfälzer als Co-Trainer sitzt. mj

