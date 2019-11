Erstes Tor für Lena Gegner

In der Fußball-Landesliga der Frauen siegte die Spvgg 06 Ketsch knapp, die SG Eppelheim hingegen verlor in ihrer Staffel deutlich.

Spvgg 06 Ketsch – TSV Neckarau II 2:1 (1:0)

Beide Mannschaften (Staffel Rhein-Neckar II) boten eine Partie auf Augenhöhe, der Tabellenfünfte aus Neckarau verlangte Ketsch alles ab. Obwohl der Gastgeber relativ früh durch Mia-Sophie Witz mit 1:0 in Führung ging (13.), blieb es spannend bis zur letzten Sekunde der ersten Halbzeit. In der zweiten Spielhälfte erhöhte Neckarau den Druck und glich durch Jenny Schifferdecker zum 1:1 aus (54.). Kurz vor Schluss gelang Lena Gegner ihr erster Saisontreffer zum 2:1 (85.), sodass die Spvgg verlustpunktfrei bleibt und auch nach dem zehnten Spiel in Folge ungeschlagen an der Tabellenspitze steht.

SpG Dielheim/ Wiesloch – SG Eppelheim 4:1 (3:1)

In einer insgesamt schwachen Partie unterlag Eppelheim dem Tabellennachbarn der Rhein-Neckar-Odenwald-Staffel, der bereits zum Ende der ersten Halbzeit durch Tore von Athina Chatzipurgani (5.), Marlene Wild (22.) und Esther van Dort (39.) mit 3:0 führte. Mit neuem Mut nach Ricarda Schmitts Ehrentreffer (44.) gewannen die Gäste in der zweiten Hälfte zwar die Oberhand, allerdings haderte die SG mit einer Schiedsrichterentscheidung, einen zu Unrecht verhängten Elfmeter zum 4:1 – Esther van Dort verwandelte diesen für den Sieger sicher (89.). wy

