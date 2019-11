Es fehlen nur Nuancen

Die RKG Reilingen/Hockenheim hat am achten Kampftag der Ringen-Bundesliga beim Tabellenfünften RV Lübtheen mit 11:17 verloren. Die Ringkampfgemeinschaft, die mit David Eisenmann und Robin Keck zwei Bundesligadebütanten auf die Matte schickte, bot einen spannenden Kampf. Trotz fünf Einzelsiegen und einem insgesamt starken Auftritt auf Augenhöhe musste die RKG als Verlierer von der Matte.

RKG-Mann Daniel Layer (bis 57 Kilogramm) gewann mit 14:12, ehe Taha Akgül (130 Kilo Freistil) die Führung des Aufsteigers ausbaute. Den Glauben an den ersten Saisonsieg der RKG verstärkte dann Igor Chichioi, der den dritten Sieg der Gäste mit 4:2 errang. Süleyman Demirci (98 Kilo Greco) führte gegen den ungeschlagenen Tschechen Omarov und unterlag doch. Nachdem RKG-Eigengewächs Paul Rothausky (66 Kilo Greco) technisch unterlegen verlor, gingen die Gastgeber mit einer 8:6-Führung in die Pause.

Neuzugang fährt Sieg ein

Die RKG schlug mit Ender Coscun (86 Kilo Freistil) zurück. Der Neuzugang vom Bosporus gewann überlegen. Kevin Schellin (71 Kilo Freistil) feierte seinen ersten Bundesligasieg. Drei Kämpfe vor Schluss waren die Gäste mit 11:8 in Front. Doch Lübtheen hatte noch zwei ausländische Spitzenringer: Eric Ritter (80 Kilo Greco) unterlag Jan Zizka. David Eisenmann (Weltergewicht) war gegen den mehrfachen dänischen Meister Frederik Bjerrehuus technisch unterlegen. Freistiler Robin Keck sollte einen drei Punkte-Rückstand wegringen. Dem RKG-Athleten gelang es allerdings nicht, sein Debüt mit einem Sieg zu veredeln. Dass der erste Saisonsieg bald folgen wird, steht für RKG-Geschäftsführer Michael Müller fest: „Kompliment an unsere Mannschaft, die keine Schwäche gezeigt hat und alles in die Waageschale geworfen hat.“ hef

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.11.2019