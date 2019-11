Es fehlt an Spielstruktur und Kampfgeist

Eine über weite Strecken des Spiels desolate Leistung erbrachte das Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen im Harres in St. Leon. Gegen die SG Stutensee/Weingarten setzte es eine herbe 20:32 (10:16)-Niederlage, wobei vor allem das Zustandekommen und die Art und Weise, wie verloren wurde, nachdenklich stimmte.

Trainer Jonathan Winter hatte zwar vor dem Spiel gemeint: „Wir sind voll motiviert und wollen das Spiel unbedingt gewinnen.“ Aber gerade davon sah man herzlich wenig, denn was die Mannschaft in den letzten Spielen auszeichnete, blieb in dieser Begegnung im Verborgenen. Einsatz und Engagement wurden überwiegend vermisst, ja es machte sich zwischenzeitlich eine gewisse Ratlosigkeit in der Mannschaft breit. Vieles blieb nur Stückwerk, es fehlte eine klare Spielstruktur und vor allem der Kampfgeist.

Bereits im ersten Durchgang unterliefen dem HSG-Team zahlreiche technische Fehler, die es dem Gegner leicht machten, daraus Kapital zu schlagen. Denn auch die Defensive der HSG war alles andere als sattelfest und auch die Körpersprache zeugte nicht gerade von Willen und Zuversicht. Obendrein gesellte sich zu der hohen technischen Fehlerquote eine recht suboptimale Wurfausbeute, weil neben einem schwachen Wurfbild auch zahlreiche klare Torchancen teils recht unkonzentriert vergeben wurden.

Keine Variabilität

Das Spiel über die Außen fand überhaupt nicht statt, das Spiel der HSG war zu sehr auf die Mitte ausgerichtet und hier hatte es die recht stabile Defensive der Gäste nicht schwer, immer wieder entscheidend einzugreifen.

Auch fehlte es an der Variabilität im HSG-Angriff, weil immer wieder nach demselben Schema agiert wurde und die Gästeabwehr sich somit gut auf das teils monotone Offensivspiel der Gastgeber einstellen konnte. Viel zu breit und ohne Druck wurden die Angriffe vorgetragen, es mangelte an Dynamik und Durchsetzungsvermögen und schon früh machte sich so was wie Resignation breit.

Die Gäste zeigten eine solide Leistung, agierten über 60 Minuten recht konzentriert, es wurde ihnen aber auch durch die recht schwache Leistung des HSG-Teams leicht gemacht. Vor allem hatte man große Probleme, das Spiel über den Kreis effektiv zu unterbinden. Trainer Winter meinte nach dem Spiel: „Ich bin natürlich riesig enttäuscht. Das Spiel war eine Katastrophe. Mit solch einer Offensive kann man nicht gewinnen. Alle Vorgaben wurden nicht umgesetzt. Wir waren völlig von der Rolle.“

HSG: Gabrys, Jacobs; Y. Benetti, M. Benetti, Bujdos (3), Manke (3), L. Schmitt L. (4), J. Menger (2), Decker (4/3), Rausch (1), Knebel (1), Hühn (2), Bahr. krau

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.11.2019