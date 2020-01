Es geht den Berg hinauf

Der Lauftreff der Ausdauersportgemeinschaft (ASG) Tria Hockenheim lädt am Samstag, 15. Februar, zum 13. Königstuhllauf auf den Heidelberger Hausberg ein. Die Strecke über 25 Kilometer führt vom Hockenheimer Contikreisel über Walldorf nach Nußloch hinauf zum Königstuhl mit einer Differenz von 570 Höhenmetern. Es wird in zwei Gruppen gelaufen. Das Lauftempo der schnelleren Gruppe ist in der Ebene mit fünf bis sechs Minuten pro Kilometer vorgesehen. Die zweite läuft den Kilometer in ungefähr sechs bis sieben Minuten. Am Nußlocher Feuerwehrhaus ist eine Verpflegungsstelle eingerichtet. Wer möchte, kann auch am Feuerwehrhaus ungefähr ab 10 Uhr einsteigen, teilt Organisator Klaus Auer mit.

Die Teilnahme ist kostenlos und durch die Anzahl der Plätze im Bus begrenzt. Eine geringe Spende für die Busfahrt und die Verpflegung ist aber durchaus erwünscht. Anmeldung und Rückfragen an Organisator Klaus Auer per E-Mail asg@asgtria-hockenheim.de. cry

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020