Es geht noch einmal richtig rund

Noch einmal bietet die Badenliga fast alles auf, was möglich ist, bevor sie sich wie ein Großteil des gesamten Handball-Spielbetriebs wegen der Weltmeisterschaft ein wenig zurücknimmt. Nur Plankstadt macht bereits am 13. und 20. Januar weiter (gegen Knielingen und Neuenbürg), der reguläre Badenliga-Betrieb mit dann auch den drei übrigen Vertretern unseres Verbreitungsgebietes nimmt erst am letzten Januar-Wochenende wieder volle Fahrt auf.

Doch jetzt sind alle gefordert. Vorletzter HSV Hockenheim will seine Misere gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II beenden, um nicht mit einem zu miesen Gefühl in die Pause zu gehen. Die Plankstädter TSG Eintracht erwartet die SG Stutensee/Weingarten und die HSG St. Leon/Reilingen will sich gegen den TSV Birkenau beweisen.

Aber was war das für ein erster Rückrundenspieltag am vergangenen Wochenende?: Plankstadt (allerdings in einer Nachholpartie) verpasste knapp den Sprung an die Spitze der Badenliga, die HG setzte sich gegen die HSG durch und führt mit ihr jetzt gemeinsam punktgleich das untere Mittelfeld an und der HSV dümpelt bis auf Weiteres auf dem vorletzten Rang herum, egal wie er jetzt gegen O/S abschneiden wird. Da es aber voraussichtlich nur einen Absteiger geben wird, sind die Aussichten zwar nicht rosig, aber auch nicht ganz so katastrophal.

Plankstadt will Partie dominieren

Trotzdem herrschen beim HSV Ernüchterung und etwas Abstiegsangst vor, den Verantwortlichen stehen die Sorgenfalten auf der Stirn. Die zuletzt gezeigten Leistungen waren einfach unzulänglich. Zudem trübt der Ausfall des einzigen Rechtsaußen im Kader, Rouven Hoffmann, die ohnehin angekratzte Stimmung. Bei einem Tempogegenstoß verletzte sich Hoffmann nach dem erfolgreichen Sprungwurf ohne Fremdeinwirkung am Fuß. So dürften nun weitere Akteure der zweiten Mannschaft aushelfen. Abteilungsleiter Stefan Kögel wollte versuchen, „den Jungs im Training wieder mehr Selbstvertrauen zu geben im Gespräch.“ Bezüglich des Gegners fügt er an: „Das ist eine Mannschaft, die uns ganz gut liegen sollte.“

Beim Gast sieht man dies recht gelassen, er hat sich intensiv darauf vorbereitet und will seine Auswärtsbilanz von bislang einem Punkt etwas aufpolieren. Denn diese ist fast so schlecht wie jene seines Gastgebers.

Die Vorzeichen, sich gegen Stutensee/Weingarten zu behaupten, stehen für Plankstadt nicht schlecht, auch wenn es beim Spitzenreiter Neuenbürg nicht ganz zum Sieg gereicht hatte. Coach Niels Eichhorn gibt vor: „Diesmal wollen wir dem Spiel von Anfang an unseren Stempel aufdrücken.“

Befindet sich das eigentlich spielstarke Birkenau in einer kleinen Formkrise? Wenn ja, würde St. Leon/Reilingen dies wie im Hinspiel (25:25) gerne ausnutzen. Allerdings hat die HSG enorme Aufstellungssorgen, stehen doch einige Spieler aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung. Eine angedachte Verlegung kam nicht zustande. mj/zg

