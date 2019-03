Es geht nur mit Kampf

Trotz des 4:0-Auswärtssiegs beim FV Lauda, wollte beim Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen, die Woche über keine richtige Freude aufkommen. Grund: Die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf – Wieblingen und Heidelsheim – haben ebenfalls ihre Spiele gewonnen, so dass der SV 98 weiterhin auf einem Abstiegsplatz verharren muss.

Der morgige Gegner FC 07 Heidelsheim, hat sich durch den Heimsieg gegen die starke Mannschaft der SpVgg Durlach-Aue, bis auf drei Punkte an die Schwetzinger vorgearbeitet. Kein Wunder, dass beim SV 98 im anstehenden „Sechspunktespiel“ die Alarmglocken läuten und ein Sieg zur Pflichtaufgabe wird.

Knödler hat den Gast gegen Durlach-Aue beobachtet. „Es ist ein ganz anderes Team, wie noch in der Vorrunde, gegen dass wir mit 3:1 gewonnen haben. Heidelsheim ist eine ähnlich kompakte Mannschaft wie Kirrlach, die um jeden Zentimeter kämpft und keinem Zweikampf aus dem Wege geht“, stellte Knödler fest und hofft, dass seine Jungs entsprechend dagegenhalten. „Wir müssen endlich eine kleine Serie starten, denn es stehen uns noch elf Endspiele bevor,“ gibt Knödler zu verstehen.

Wild wieder dabei

Mit den Can-Brüdern Thomas und Jonas sind beim SV 98 wieder zwei Aktivposten zurück, die dem Schwetzinger Spiel sicherlich mehr Kreativität verleihen und speziell Thomas – ein Mann für die ruhenden Bälle – in den Mittelpunkt rücken. Fabian Wild hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen und ist wieder eine Option. Auch baut der Gastgeber in dieser für ihn so wichtigen Partie wieder auf den spielstarken Patrick Hocker, der es in Lauda gleich zweimal klingeln ließ.

„Wichtig wird sein, dass wir gleich zu Beginn ins Spiel finden. Ein Schönheitspreis ist in dieser Partie nicht zu vergeben. Wir müssen von Anfang an den Kampf annehmen und uns vom Gegner nicht den Schneid abkaufen lassen“, zeigt sich Knödler kämpferisch. Es ist davon auszugehen, dass die Gäste nach dem letzten Erfolg mit dem nötigen Selbstvertrauen im Schwetzinger Stadion an der Ketscher Landstraße antreten werden. Bis auf die Langzeitverletzen Edmand Osmanaj und Dominik Mrosek kann der Schwetzinger Trainer personell aus dem Vollen schöpfen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019