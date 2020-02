Es geht um badische Titel

Die Qualifikation ist abgeschlossen. 20 Junioren-Mannschaften und je acht B-Juniorinnen und Frauen-Teams treten am Samstag und Sonntag in der Albgauhalle Ettlingen das Rennen um die badischen Meistertitel in der Hallenfußballvariante Futsal an.

Die A-Junioren eröffnen das erste Turnierwochenende am Samstag, 8. Februar, um 9.45 Uhr. Neben der Meisterschale winkt die Qualifikation für die süddeutschen Futsalmeisteschaften am 7. März in Südbaden.

Im Anschluss geht es für die Frauenteams um den Titel und die Meisterschale. Über die Vorrundenturniere qualifiziert haben sich in Gruppe A Karlsruher SC, VfB Bretten, SpG St.Leon/Mingolsheim und ATSV Mutschelbach, in Gruppe B TSV Amicitia Viernheim, FC Odenheim, SpG Büchig/Neibsheim und ASV Eppelheim. Anpfiff für die Gruppenphase ist um 16 Uhr. Ob die KSC-Frauen ihren Titel verteidigen können, steht kurz nach 20 Uhr fest.

Bayern München wartet

Der Sonntag, 9. Februar, startet um 9.45 Uhr mit der Konkurrenz der B-Juniorinnen. Vorjahressieger TSG 1899 Hoffenheim spielt in Gruppe A mit SG Hohensachsen, TuS Mingolsheim und SC Klinge Seckach. Aus Gruppe B wollen TSV Tauberbischofsheim, SC Olympia Neulußheim, TSV Amicitia Viernheim und Post Südstadt Karlsruhe ins Halbfinale. Das startet gegen 12.30 Uhr, die Siegerehrung findet kurz vor 14 Uhr statt. Für die B-Mädels geht es in diesem Jahr um etwas ganz Besonderes: Erst- und Zweitplatzierter qualifizieren sich für die süddeutsche Futsalmeisterschaft, die am 1. März im badischen Wertheim-Eichel ausgetragen wird. Als erster Gegner steht kein geringerer als der FC Bayern München bereits fest. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.02.2020