In der Handball-Badenliga steigt einmal mehr (und aus Sicht der Protagonisten soll es nicht unbedingt das letzte Aufeinandertreffen sein) das brisante Derby zwischen der HSG St. Leon/Reilingen und dem HSV Hockenheim. Doch es geht um durchaus mehr als nur attraktiven Sport in einer lokalen Auseinandersetzung und die Ehre.

Gastgeber HSG will seinen kleinen Vorsprung von zwei Punkten auf Schlusslicht TG Eggenstein unbedingt wahren, aber auch die Scharte der 25:26-Niederlage vom Hinspiel auswetzen. „Bei einem Derby weiß jeder, worauf es ankommt. Einsatz, Engagement, Ehrgeiz und Kampfkraft sind gefragt, aber auch die spielerischen Elemente dürfen nicht vernachlässigt werden. Es muss insgesamt eine Schippe draufgelegt werden. Jeder muss 110 Prozent geben, um die Punkte in Reilingen zu behalten. Das HSG-Team wird jedenfalls hochmotiviert in diese Partie gehen“, fordert das neuzusammengestellte Trainerteam Christopher Körner und Andreas Rausch von seinen HSG-Mitstreitern und sich selbst.

Mehr als richtungsweisend

Der Gast, vier Punkte vor dem Hausherren rangierend, will sich diesen selbstredend unbedingt „von der Pelle halten“ (Coach Admir Kalabic). „Das Spiel gegen die HSG ist mehr als richtungsweisend, mit einem Erfolg wären wir schon sechs Zähler enteilt. Mehr Anreiz braucht es wohl nicht, wir möchten uns endlich deutlich von den Abstiegsrängen entfernen“, umreißt Kalabic die Ausgangslage. „Wir haben im Hinspiel gesehen, dass bei solchen Begegnungen jedes Bisschen zählt. Viele Fehler werden wir uns nicht erlauben dürfen, aber mit einer ähnlichen Defensivleistung wie gegen Birkenau sollten wir eine gute Grundlage für einen Derby-Sieg haben“, hofft Abwehrspezialist Felix Gubernatis. Nicht einsatzfähig wird bei Hockenheim indes wohl Torwart Pascal Lang sein, der an Knieproblemen laboriert. Zudem war dessen Positions-Kollege Robbie Sowden teilweise beruflich abwesend.