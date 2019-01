Es hängt vom deutschen Team ab

Die deutsche Handball-National-Mannschaft steht heute Abend im Halbfinale gegen Norwegen (20.30 Uhr) und wird so auf jeden Fall am Sonntag noch einmal bei der Weltmeisterschaft antreten. Sie spielt entweder um Platz drei um 14.30 Uhr oder kämpft drei Stunden später im Endspiel um den Titel.

Dies kollidiert allerdings mit den Spielplänen in vielen Handball-Klassen. Deshalb wird auf allen Ebenen – vom Deutschen Handballbund bis runter in die Kreise – den betroffenen Mannschaften die Möglichkeit gewährt, ihre Partien kostenfrei zu verlegen. Dabei sind verschiedene Vorgaben und Modelle im Umlauf. Die Entscheidungen werden von den zuständigen Funktionären oder Gremien deshalb erst nach Abpfiff der Semifinalpartie heute am späten Abend gefällt und in den gültigen Spielplänen umgesetzt.

Deshalb haben die Terminpläne und die Vorberichte unserer Zeitung über die Sonntagsspiele nur vorläufigen Charakter. mj

