Es hätten noch zehn Tore mehr sein müssen

Pausenstand noch schmeichelhaft

Dazu suchten und nutzte Brühl immer wieder die 1:1-Situationen, die zu oft nur strafwurfwürdig zu unterbinden waren. Nach zwölf Minuten lag der TVB bereits mit 7:2 in Front, keine zehn Minuten später hieß es 12:4, womit die Entscheidung in der fairen Partie schon längst gefallen war. Lediglich in der letzten Phase der ersten Hälfte vergaßen die Gastgeber ein wenig das Toreschießen, so dass der Pausenstand der TGN eher noch schmeichelte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte Brühl zunächst weiter Tempo (18:10, 23:11), bevor es angesichts der klaren Führung es ruhiger angehen ließ. Die nie aufsteckende TGN nutzte die neu entstandenen Freiheiten zu Ergebniskorrekturen, die das Gesamtergebnis (28:17) allerdings nur unwesentlich veränderten. Beim TVB verdienten sich aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung heraus Maike Renkert, Maren Röllinghoff, Vanessa Henn und Sophia Schneider Bestnoten.

Höly urteilte: „Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft eigentlich ganz zufrieden. Wir haben hoch verdient gewonnen, hätten dabei aber mindestens noch zehn Tore mehr schießen müssen, weil wir zu viel liegengelassen haben. Neureut haben wir kaum Räume gelassen und es oft ins Zeitspiel gezwungen. Jetzt haben wir trotz des Punktabzugs erstmals ein ausgeglichenes Punktekonto und können vielleicht auch Nußloch Kopfzerbrechen bereiten.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Pristl (1), A. Lederer, Li. Bühn (1), Röllinghoff (5), Siebenlist (3), Henn (4), Renkert (1), P. Lederer (10/7), D. Göbel (1), S. Schneider (1), Le. Bühn (1). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.03.2018