Es hagelt personelle Absagen

Was zu befürchten war, ist nun bittere Wahrheit geworden. Der SV 98 Schwetzingen steigt nach 13 Jahren Zugehörigkeit aus der Fußball-Verbandsliga in die Landesliga ab.

Als der Abstieg am vergangenen Sonntag endgültig besiegelt war, herrschte trotz des Erfolges gegen den ATSV Mutschelbach Katerstimmung. „Wir sind alle sehr enttäuscht“, berichtete Schwetzingens Trainer Kevin Knödler und schiebt nach: „Das Spiel gegen Mutschelbach hat gezeigt, dass wir eigentlich eine richtig gute Truppe sind.“

Ziel ist noch eine starke Leistung

Jetzt gilt es für den SV 98, am Sonntag um 17 Uhr beim TSV Wieblingen noch einmal eine starke Leistung abzurufen und sich mit einem Sieg aus der Verbandsliga zu verabschieden. Neben Torwart Steven Ullrich (Heddesheim), Michael Kettenmann (Mühlhausen) Patrick Hocker (SV Waldhof II) und Patrick Berecko (Bruchsal) haben sich nun auch die beiden Can-Brüder Jonas und Thomas beim SV 98 verabschiedet. „Das war keine Entscheidung gegen den SV 98. Der Grund ist einzig, dass ich weiter in der Verbandsliga spielen möchte“, sagte Jonas Can.

Mit Hochdruck an neuen Kader

Beim SV 98 bastelt man nun mit Hochdruck am neuen Kader. „Nachdem jetzt endgültig feststeht, dass wir in der kommenden Saison in der Landesliga spielen, hagelte es auch Absagen bei der Neu- und Weiterverpflichtung“, lässt SV-98-Fußballabteilungsleiter Matthias Mrosek wissen. Vom jetzigen Kader haben Alexander Dirks, Malek Örum, Immanuel Gregg, Fabian Wild, Torwart Dennis Hofmann, Joshua Hofmann, Burak Cavdaro, Yunus Kavak, Matteo Dorn sowie Dominik Mrosek ihren Willen zum Verbleib bekundet.

Mit Alessandro Scalia, Edmand Osmanaj sowie Florian Djahini ist man noch in Gesprächen. Fünf bis sieben Neuzugänge sollen noch getätigt und fünf Spieler aus der A-Jugend in den Landesliga-Kader übernommen werden. lof

Info: Bilder von der Saison gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.06.2019