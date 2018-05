Anzeige

Monte-Carlo.Am Ende gab es sogar einen Schluck aus der Champagnerflasche für Fürst Albert und dessen Gattin Charlene – das hat es in Monaco vorher wohl auch noch nicht gegeben: Daniel Ricciardo schmiss nach seinem Erfolg an der Côte d’Azur für das royale Paar ganz ungeniert eine Runde Schampus auf dem Siegerpodest. Mit dem prestigeträchtigen Triumph beim Großen Preis der Formel 1 in Monte-Carlo wurde der Red-Bull-Pilot seiner Favoritenrolle gerecht, denn eigentlich konnte er sich in Monte-Carlo ohnehin nur selbst schlagen. Der Pilot aus „Down Under“ lag schon in allen drei Freien Trainings und der Qualifikation vorne – nicht umsonst war er stolz auf das „beste Wochenende meiner Karriere“.

Einen Schuss Extra-Motivation hatte Ricciardo sowieso schon im Gepäck: 2016 lag der Australier meilenweit vor Lewis Hamilton und fuhr dem sicher geglaubten Sieg in Monaco entgegen, doch seine Boxen-Crew hatte bei seinem Stopp die Reifen nicht parat. Er fiel hinter den vierfachen Weltmeister zurück und wurde Zweiter. „Das hat mir extrem gestunken“, gab Ricciardo zu. Doch diese offene Rechnung konnte der Red-Bull-Pilot gestern Nachmittag endlich begleichen. Und das, obwohl er knapp zwei Drittel des Rennens mit einem Leistungsverlust an seinem Renault-Motor zu kämpfen hatte. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich dachte, das Rennen wäre vorbei. Aber wir haben in Monaco gewonnen, das fühlt sich gut an. Dieser Sieg war zwei Jahre in der Mache, es ist wie eine Erlösung“, sagte Ricciardo erleichtert.

Trotz Problemen schneller

Sebastian Vettel aus Heppenheim konnte die Red-Bull-Wehwehchen nicht ausnutzen und fuhr 78 Runden brav hinterher. „Er war trotz seiner ganzen Probleme schneller, er hatte einfach immer eine Antwort parat. Platz zwei war das Maximum“, erklärte er. Aufatmen dürfen Vettel und sein Ferrari-Team aber dennoch, denn zum einen hat die Scuderia es geschafft, den Rückstand auf den WM-Führenden Hamilton zu verkleinern und zum anderen scheint der oftmals kritisch beäugte Ferrari nun doch endgültig legal zu sein. „Wir sind uns sicher, dass alles in Ordnung ist“, bestätigt Rennleiter Charlie Whiting. Mercedes und Red Bull hatten einen Antrag eingereicht, der die Italiener beschuldigte, dass deren eingebaute Batterie nicht dem Reglement entsprechen würde.