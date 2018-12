Es läuft gut für Plankstadt

Mit drei Siegen und einem Unentschieden hat sich die TSG Eintracht Plankstadt an Turniertag eins beim 1603-Cup in Bammental den Einzug in die Zwischenrunde gesichert. „Wir sind zufrieden mit dem zweiten Gruppenplatz und freuen uns auf die nächsten Spiele“, sagte Plankstadts Team-Kapitän Simon Wolf. „Wir gehen nach wie vor mit Spaß an die Sache ran.“

Mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Gauangelloch glückte der Auftakt, wenngleich er nach einem 0:1-Rückstand durch einen Doppelschlag von Ali Hanbas und Siar Cakmak hart umkämpft war. Eine der anspruchsvollsten und spannendsten Vorrundenpartien legten dann die Plankstädter gegen die SG Horrenberg hin. Durch das 0:0 wurde am Ende das Torverhältnis zugunsten der Horrenberger ausschlaggebend für den Gruppensieg. „Wenn wir effektiver werden, ist alles möglich“, wagte Wolf einen Ausblick. Auch bei der Partie gegen die SpVgg Neckargemünd rannten die TSG-Kicker zunächst einem Rückstand hinterher, drehten den Spielstand dann aber auf 5:1 (Torschützen: Emre Büyükakpinar (2), Simon Wolf, Ali Hanbas, Steffen Rittmeier), um sich in der Schlussminute noch zwei Gegentore einzufangen – Endstand 5:3.

Im letzten Vorrundenspiel das gleiche Bild: Der FV Mosbach ging in der 2. Minute in Führung, die TSG Eintracht Plankstadt lief hinterher und drehte die Partie durch David Ghanadi und Felix Schreckenberger in einen 2:1-Sieg. „In den Spielen, in denen wir früh in Rückstand geraten sind, waren wir in entscheidenden Momenten nicht konsequent in der Verteidigung“, hat Wolf ausgemacht. „Wenn wir eine gute Absicherung schaffen und viel kommunizieren, wird es künftig für die Gegner schwerer.“

Nach dem ersten Turniertag standen bereits zwei der drei Plankstädter Gegner für die Zwischenrunde fest. Diese lauten FC Victoria Bammental und SVfB Eberbach. „Wir wollen verletzungsfrei aus dem Turnier und uns als faires, sympathisches Team präsentieren“, legte Wolf den Fokus allerdings nicht nur auf den sportlichen Erfolg.

Fortgesetzt wird das Turnier am heutigen Freitag um 17.45 Uhr, der Turniersieger steht gegen 21.20 Uhr fest. wy

