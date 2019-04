Es müssen noch vier Siege her

So sehr man sich beim Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen über den 2:0-Sieg gegen die Spitzenmannschaft FV Fortuna Heddesheim auch freute, so ernüchtert war man, einen Tag später, als der Sieg des derzeit härtesten Mitkonkurrenten, um den Klassenverbleib der Wieblinger gegen Walldorf zu lesen war.

Walldorf hatte noch eine Woche zuvor den SV 98 mit 5:1 nach Hause geschickt. Somit bleibt es in der Tabelle weiter wie gehabt. Schwetzingen steht auf einem Abstiegsplatz, vier Punkte vom Relegationsplatz sowie fünf Zähler von einem Nichtabstiegsplatz entfernt.

Angeschlagener Gegner?

Bei den Spargelstädtern gehen die Endspiele damit weiter. Jetzt müssen in den letzten sechs Spielen noch vier Siege her. Morgen ab 17 Uhr sind die Schwetzinger beim Gastspiel gegen den VfR Mannheim wieder zum Siegen verdammt. Die Mannheimer sind spätestens nach der letzten 1:4-Niederlage bei der SpVgg Durlach-Aue auf dem Boden der Tatsachen angelangt und haben ihr Saisonziel, ganz oben mitzuspielen nun endgültig vergeigt. Der VfR scheint sichtlich angeschlagen.

Doch angeschlagene Gegner sind bekanntlich gefährlich. Der SV 98 sollte mit einer ähnlich engagierten Leistung wie zuletzt gegen Heddesheim auch aus Mannheim etwas Zählbares mitbringen. „Ich hoffe, dass sich unsere Mannschaft auch beim VfR ihrer Stärken besinnt, einen weiteren Sieg einfährt, um weiter die Tür offenzuhalten, auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga zu spielen. Ich für meinen Teil werde alles dafür tun, dass wir nicht absteigen und ich hoffe dass mir die Mannschaft dabei hilft“, lautet der Appell von Trainer Kevin Knödler an seine Protagonisten.

Jetzt ist es amtlich, dass für den Schwetzinger Abwehrmann Matteo Dorn durch einen diagnostizierten Knorpelschaden im Knie die Saison gelaufen ist. Michael Kettenmann, der nach dem Spiel in Bruchsal eine vierwöchige Rotsperre erhielt, wird in Mannheim ebenfalls nicht mit von der Partie sein. lof

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019