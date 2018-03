Anzeige

Nach einem glücklichen 4,5:3,5-Sieg gegen den Hamburger SK und einem hohen 7,5:0,5-Erfolg gegen Norderstedt beim letzten Heimkampf in der Stadthalle belegt das Rennstadtteam der Schachvereinigung 1930 Hockenheim den vierten Platz in der Bundesliga. Als Zweiter der Saison 2017 entspricht diese Situation nicht den Erwartungen des Managements um die Brüder Dieter und Günter Auer. Als schmerzlich empfindet man vor allem die völlig unerwartete knappe Niederlage gegen das Schachteam des FC Bayern München im Dezember in Hockenheim.

Im Augenblick ist die Tabellenspitze weit weg, obwohl OSG Baden-Baden gegen SG Solingen zuletzt eine knappe Niederlage bezog und die Solinger auf Platz 1 der Tabelle vorrücken lassen musste. Will sich das Rennstadtteam noch verbessern, müssen am Wochenende zwei Siege zu Buche stehen, obwohl es unwahrscheinlich anmutet. Dennoch schnitten die Hockenheimer in den letzten Jahren gegen Solingen immer gut ab, was zu Optimismus in der angespannten Lage Anlass bietet. Da auf beiden Seiten der eine oder andere Spitzenspieler anderweitige Verpflichtungen zu erfüllen hat, darf man auf die Aufstellungen der Teams wie auch auf das Ergebnis am Sonntag gespannt sein.

Berlin schon im Fokus

Bereits am morgigen Samstag steht ein Kampf gegen den Siebten DJK Aachen auf der Agenda, der auch erst gewonnen werden muss.