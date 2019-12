Eine 0:8-Niederlage sieht auf den ersten Blick nach einer klaren Angelegenheit aus, doch so war es beim Oberliga-Spiel des TTC Ketsch gegen den VfL Sindelfingen II nicht. Den Ketscherinnen fehlten lediglich Glück und mehr Nervenstärke, um bei den fünf Fünfsatzniederlagen wenigstens den Ehrenpunkt zu verbuchen. „Es war ein Tag zum Vergessen“, meinte Lisa Prautzsch. Der Sieg Sindelfingens sei natürlich verdient gewesen, aber „es hätte auch 4:8 oder 5:8 ausgehen können.“ Die Serie der Fünfsatzniederlagen ging schon im Doppel los, wo Melanie Berger/Jasmina Simon gegen Eva Rentschler/Nadjana Schneider nach 2:1-Führung noch 2:3 (10:12) verloren. Das 0:3 von Marion Ott/Kathrin Thome gegen Natalie Bacher/Katharina Huber war deutlich.

Im ersten Einzel lieferten sich Ott und Bacher ein richtig gutes Spiel, doch die Ketscherin traf im fünften Satz nicht mehr so gut und verlor 2:3 (5:11). Das erwartet hochklassige Duell lieferten sich Berger und Rentschler. Berger führte in Satz eins schon 10:7, verlor jedoch noch 14:16. Dann glich sie gegen die noch ungeschlagene Sindelfingerin mit 11:6 aus, lag auch in den Sätzen drei und vier zunächst vorne, brachte diese aber nicht nach Hause. Simon musste sich nach 2:1-Führung noch 2:3 gegen Schneider geschlagen geben. Bei Kathrin Thome kamen die Angriffsbälle gegen Huber zwei Sätze lang gar nicht (1:3), im Spitzeneinzel blieb Ott gegen Rentschler ohne Satzgewinn. Melanie ging gegen Bacher 2:0 in Führung, doch die Sindelfingerin wechselte ihre Aufschläge und gewann noch 3:2.

Auf einem Abstiegsplatz gehen die Männer des TTC Ketsch nach dem 2:9 gegen den TTC Mühlhausen in die Winterpause. Die erhoffte Führung in den Doppeln kam nicht zustande, da nur Timo Berger/Elias Hartmann 3:2 (11:9) gegen Frantisek Blanar/Niklas Winkler gewannen. Im oberen Paarkreuz waren Frantisek Blanar und Milan Papcun eindeutig zu stark. In der Mitte schlug Elias Hartmann nach starker Vorstellung Len Raake 3:1, das war es dann auch schon aus Ketscher Sicht. Die anvisierten Punkte von Position vier bis sechs kamen nicht. „Wir hoffen, dass Eduard Pogostkin über die Winterpause wieder in Form kommt“, sagte Robin Maier.

In der Frauen-Verbandsliga verlor der TV Brühl das Verfolgerduell gegen DJK Käfertal/Waldhilsbach deutlich mit 3:8 und fiel auf Rang fünf zurück. „Wir hätten uns einen besseren Hinrundenabschluss gewünscht, aber letztlich können wir mit Platzierung und Gesamtergebnis zufrieden sein“, meinte Miriam Post. Schon das 0:2 in den Doppeln verhießt nichts Gutes, dann siegte Suanne Amos 3:1 gegen Stefanie Ehehalt. Maike Korn und Kerstin Eberle blieben zweimal ohne Satzgewinn, ihr bestes Spiel machte Korn gegen Petra Müller (2:3/6:11). Beste Spielerin war Andrea Pristl mit zwei Siegen gegen Laura Köszegi und Nora Schweda.

Der TTC Hockenheim verlor in der Verbandsklasse Nord gegen Buchen mit 5:9. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz zwei beträgt nun fünf Punkte. Zudem wird Andreas Bösselmann den TTC verlassen, um seinen Heimverein TV Brühl vor dem Absturz in die A-Klasse zu bewahren. Hockenheim startete besser als gegen Lohrbach und Käfertal, lag aber nach den Doppeln 1:2 zurück. Daniel Dörsam schlug Lukas Dörr in drei engen Sätzen, danach zeigte sich die Überlegenheit der Buchener. „Gerade in solchen Spielen muss im hinteren Paarkreuz einfach mehr kommen“, zeigte sich Ralph Adameit selbstkritisch. Er verlor nach 2:1-Führung noch gegen Jonas Joch, Bösselmann sogar 0:3. Zuvor hatte der scheidende Akteur 14:12, 11:7, 12:10 gegen Robin Barna gewonnen. Stefan Trotter kämpfte Lukas Dörr 3:2 (11:9) nieder, in der Mitte vermochte nur Alexander Drony zu punkten.

Alle Fünfsatzspiele gewonnen

Sieg und Niederlage gab es für den TTC Ketsch II. Lukas Wehland, Josef Stauber und Max Wollenweber waren die Sieggaranten beim 9:7 gegen die TTG Walldorf, das im Schlussdoppel Roman Nagurski/Josef Stauber mit 3:0 gegen Ralf Jung/Bernd Meixner sicherten. Ketsch gewann alle fünf Fünfsatzspiele.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019